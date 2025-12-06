Beylikdüzü'nde İş Yeri Kurşunlama: Şüpheli Bayrampaşa'da Yakalandı

30 Kasım 2025'te Beylikdüzü'nde iş yerini uzun namlulu silahla kurşunlayan şüpheli Bayrampaşa'da yakalandı; silah ve bin 820 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 13:23
Beylikdüzü'nde İş Yeri Kurşunlama Olayında Gözaltı ve Tutuklama

Operasyon sonucu silah ve uyuşturucu hap ele geçirildi

İstanbul Beylikdüzü'nde bir iş yerinin uzun namlulu silahla kurşunlanmasıyla ilgili soruşturmada, polis ekipleri kapsamlı çalışma yürüttü. Olay, 30 Kasım 2025 tarihinde saat 04.00 sıralarında Beylikdüzü'nde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, saldırı Büyükşehir Mahallesinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Olay yerinde başlatılan detaylı incelemeler ve yürütülen çalışmalar sonucunda saldırıya karıştığı tespit edilen şahsın K.A.S. olduğu belirlendi.

Polisin düzenlediği operasyonda K.A.S., önceki gün Bayrampaşa'da uzun namlulu silahla yakalandı. Operasyon kapsamında silahı temin ettiği belirlenen M.B. de gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 1 adet uzun namlulu tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 5 adet fişek ve bin 820 adet uyuşturucu hap bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler K.A.S. ve M.B., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

