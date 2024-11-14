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Beylikdüzü'nde Motosikletli Sürücüye 4.392 Lira Ceza

Beylikdüzü'nde trafik güvenliğini ihlal eden motosiklet sürücüsüne 4.392 lira ceza kesildi ve adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 13:42
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 13:42
Beylikdüzü'nde Motosikletli Sürücüye 4.392 Lira Ceza

Beylikdüzü'nde Motosikletli Sürücüye Cezai İşlem

Beylikdüzü'nde, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne toplam 4.392 lira ceza kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hasan Tahsin Caddesi'nde motosikletinin önünü kaldırarak ilerleyen ve ardından kaza yapan sürücünün görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçti.

Ekipler, yaptıkları incelemeler sonucunda sürücünün kimliğini belirleyerek O.K. ismindeki kişiyi yakaladı. Yapılan denetimlerde, O.K.'ya Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince ceza kesildi.

Ayrıca, tehlikeli araç kullandığı gerekçesiyle O.K. hakkında adli işlem de başlatıldı. Bu olay, trafik kurallarına uyulmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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