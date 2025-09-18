Beylikdüzü'nde sentetik uyarıcı bulundu: 2 şüpheli gözaltına alındı

Okul çevresi denetiminde operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Beylikdüzü'nde okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi.

Polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada, aracın arka koltuğuna atılmış sırt çantasında ve araç içinde 3 kilo 966 gram sentetik uyarıcı ile 3 cep telefonu ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olarak araçta bulunan G.Ş. (43) ve M.Ç. (23) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.