Beylikdüzü'nde sentetik uyarıcı bulundu: 2 şüpheli gözaltına alındı

Beylikdüzü'ndeki okul çevresi denetiminde 3 kilo 966 gram sentetik uyarıcı ve 3 telefon ele geçirildi; G.Ş. ve M.Ç. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 15:39
Okul çevresi denetiminde operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Beylikdüzü'nde okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi.

Polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada, aracın arka koltuğuna atılmış sırt çantasında ve araç içinde 3 kilo 966 gram sentetik uyarıcı ile 3 cep telefonu ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olarak araçta bulunan G.Ş. (43) ve M.Ç. (23) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

