Beylikdüzü'nde Silahlı Kavga: 3 Yaralı, Olay Güvenlik Kamerasında

Beylikdüzü'nde bir okul bahçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 13:33
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 13:33
Beylikdüzü'nde Silahlı Kavga: 3 Yaralı, Olay Güvenlik Kamerasında

Beylikdüzü'nde bir okulun bahçesinde yaşanan silahlı kavga, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayda 3 kişinin yaralandığı belirtiliyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Kavaklı Mahallesi'nde bulunan bir okulda, site sakinlerinin bir araya geldiği toplantıda başlayan tartışmanın ardından yaşanan kavgaya müdahale etti. Tartışmanın odağı haline gelen F.K. (46) ve site yöneticisi K.Ü. (45) arasında yaşanan gerginlik, F.K.'nin silahını çekmesiyle kontrolden çıktı.

Olay sırasında K.Ü. yaralanırken, yanında bulunan C.K. (71) ve M.T. (33) de kurşunların hedefi oldu. Yaralılar, hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının ise stabil olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından F.K., kullandığı silah ile birlikte gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, olayın güvenlik kamerası görüntüleri, okul bahçesinde yaşanan tartışmanın ve F.K.'nin ateş açma anlarını net bir şekilde gösteriyor.

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