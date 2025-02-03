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Beylikdüzü'nde Silahlı Olay: Şüpheli Tutuklandı

Beylikdüzü'nde evde silahla ateş eden S.A. tutuklandı, T.A. serbest kaldı. Olayda uyuşturucu etkisi belirlendi.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 20:51
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 21:06
Beylikdüzü'nde Silahlı Olay: Şüpheli Tutuklandı

Beylikdüzü'nde Silahlı Olay: Şüpheli Tutuklandı

Beylikdüzü, Marmara Mahallesi'nde bir evde gerçekleşen silahlı olay sonrasında S.A. adlı şüpheli, polis tarafından tutuklandı. Dünden itibaren ihbar üzerine giden ekipler, bir ikametten gelen silah sesi üzerine hızla olay yerine intikal etti.

Olay Gelişmeleri

Evde gerçekleştirilen operasyonda, S.A. ve T.A. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 40 fişek ve 2,39 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, S.A.'nın uyuşturucu etkisi altında olduğu ve tabancayı bu nedenle ateşlediği tespit edildi.

Mahkeme Kararı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., tutuklanırken, T.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Beylikdüzü'nde evde silahla ateş ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Adreste...

Beylikdüzü'nde evde silahla ateş ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Adreste yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 40 fişek ve 2,39 gram esrar ele geçirildi.

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