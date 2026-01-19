Halsizlik ve Ateş Başvuruları Artıyor: Dr. Derya Deniz'den Covid-19 Uyarısı

Dr. Derya Deniz, halsizlik, ateş ve solunum şikayetlerinde artış olduğunu; 2-3 günden uzun süren durumlarda hekime başvurulması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 11:35
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 11:35
Halsizlik ve ateş şikayetlerinde artış: Dr. Derya Deniz uyardı

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derya Deniz, son dönemde sağlık kuruluşlarına halsizlik, ateş, kas ağrısı, boğaz ağrısı ve öksürük şikayetleriyle başvurularda belirgin bir artış olduğunu bildirdi.

Belirtiler ve değerlendirme

Dr. Deniz, bu şikayetlerin çoğunlukla basit bir gribal enfeksiyon olarak değerlendirildiğini ancak Covid-19 başta olmak üzere diğer solunum yolu enfeksiyonlarıyla benzer bulgular gösterebildiğine dikkat çekti. Özellikle halsizlik, ateş, kuru öksürük, boğaz ağrısı ve nefes darlığı gibi belirtilerin birlikte görülmesinin önemine işaret etti.

Dr. Deniz, "Özellikle birkaç gün içinde gerilemeyen ateş, geçmeyen halsizlik, kuru öksürük ve nefes darlığı varsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı" diye uyardı.

Covid-19 ve geç tanı riski

Uzman, Covid-19’un tamamen ortadan kalkmadığını ve hastalığın artık daha hafif seyredebildiğini ancak bunun tanıyı geciktirebileceğini vurguladı. Dr. Deniz, "Belirtiler hafif başlasa da risk grubundaki kişiler için ciddi sonuçlar doğurabilir" ifadelerini kullandı.

Kimler daha dikkatli olmalı?

Dr. Deniz, ileri yaş grubundaki bireyler, kronik hastalığı bulunanlar ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar için ekstra dikkat gerektiğini belirtti. Bu grupların belirtileri hafife almaması önerildi.

Korunma ve önlem

Uzman, kapalı ve kalabalık ortamlarda maske kullanımının ve kişisel hijyen kurallarına dikkat etmenin önemine işaret etti. Ayrıca şikayetlerin azalması beklenirken sağlık önlemlerinden vazgeçilmemesi gerektiğini söyledi.

Ne zaman doktora başvurulmalı?

Dr. Deniz son olarak, şikayetlerin 2-3 günden uzun sürmesi halinde vakit kaybedilmeden hekime başvurulması gerektiğini vurguladı.

