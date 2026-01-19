İstanbul'da Kar Ulaşımı Aksattı: Mahmutbey Metrosunda Yoğunluk

İstanbul'da yoğun kar yağışı ulaşımı aksattı; İETT otobüsleri yokuşlarda kalırken Mahmutbey Metro istasyonunda vatandaşlar uzun süre bekledi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 11:23
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 11:23
Sabah saatlerinde toplu taşımada aksamalar yaşandı

İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı, kent ulaşımını durma noktasına getirdi.

İETT otobüsleri yokuşlarda kalırken, metro ve metrobüs seferlerinde aksamalar meydana geldi.

Sabah saatlerinde işe gitmek için toplu taşımayı tercih eden vatandaşlar, Mahmutbey Metro istasyonunda uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Kar yağışı nedeniyle Mahmutbey Metrosunda oluşan yoğunluk seferlerde aksamalara neden oldu

