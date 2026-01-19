Kayseri Büyükşehir'den 2025'te 24 Personel Eğitimi ve 153 Staj İmkanı

Kayseri Büyükşehir'den 2025'te 24 eğitim, 153 öğrenciye staj

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde 2025 yılı boyunca hem belediye personelinin mesleki gelişimine hem de gençlerin kariyer fırsatlarına yatırım yaptı.

Hizmet içi eğitimler

İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, 1 yıl boyunca personele yönelik toplamda 24 farklı konuda hizmet içi eğitim düzenlendi. Bu eğitimler, belediye çalışanlarının yetkinliklerini artırmayı ve belediye hizmet kalitesini yükseltmeyi amaçladı.

Cumhurbaşkanlığı Ulusal Staj Programı ile gençlere destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı Ulusal Staj Programı kapsamında gençlerin mesleki deneyim kazanmasına katkı sağladı. 2025 yılında 153 üniversite öğrencisi belediyede staj yapma imkânı buldu. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç tarafından önemsenen bu program, gençlerin iş dünyasına adımlarını atmalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

Hem belediye personelinin hem de gençlerin eğitimine yapılan bu yatırımlar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin şehir hizmetlerindeki başarısının ve sürdürülebilir insan kaynağı stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

