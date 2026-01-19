Uludağ'da Sömestr Yoğunluğu Drone Görüntüleriyle Dikkat Çekti

Kış turizmi ve havadan görüntüler

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, sömestr tatilinin başlamasıyla birlikte büyüleyici ve yoğun görüntülere sahne oldu. Kayak pistlerindeki kalabalıklar ve karın keyfini çıkaran vatandaşlar, drone ile havadan kayda alındı.

Kar kalınlığı 81 santimetre olarak ölçülürken, yetkililer bugün ve yarın kar yağışı beklendiğini ifade etti. Beyaz örtüyle tamamen kaplanan Uludağ, pistlerdeki hareketliliğiyle kış turizminin canlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Amatör ve profesyonel sporcuların renkli anları kameralara yansırken, pistlerde kayan ve zaman zaman düşüp tekrar ayağa kalkan kayakçılar havadan çekilen görüntülerde net biçimde görüldü. Karın artan kalınlığıyla birlikte bölge, kayak sezonunun en yoğun günlerinden birini yaşıyor.

Drone görüntüleri, Uludağ'daki yoğunluğu ve geniş kar manzarasını çarpıcı açılarla gösterirken, ziyaretçiler için görsel bir şölen sundu.

KIŞ TURİZMİNİN ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN ULUDAĞ, SÖMESTR YOĞUNLUĞUYLA BİRLİKTE BÜYÜLEYİCİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU. KAYAK PİSTLERİNDE OLUŞAN KALABALIKLAR VE KARIN KEYFİNİ ÇIKARAN VATANDAŞLAR, DRONE İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.