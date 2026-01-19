Uludağ'da Sömestr Yoğunluğu Drone Görüntüleriyle Dikkat Çekti

Uludağ'da sömestr nedeniyle kayak pistlerinde yoğunluk yaşandı; drone görüntüleri, 81 santimetrelik kar kalınlığı ve bugün ile yarın beklenen kar yağışını gözler önüne serdi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 11:36
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 11:45
Uludağ'da Sömestr Yoğunluğu Drone Görüntüleriyle Dikkat Çekti

Uludağ'da Sömestr Yoğunluğu Drone Görüntüleriyle Dikkat Çekti

Kış turizmi ve havadan görüntüler

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, sömestr tatilinin başlamasıyla birlikte büyüleyici ve yoğun görüntülere sahne oldu. Kayak pistlerindeki kalabalıklar ve karın keyfini çıkaran vatandaşlar, drone ile havadan kayda alındı.

Kar kalınlığı 81 santimetre olarak ölçülürken, yetkililer bugün ve yarın kar yağışı beklendiğini ifade etti. Beyaz örtüyle tamamen kaplanan Uludağ, pistlerdeki hareketliliğiyle kış turizminin canlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Amatör ve profesyonel sporcuların renkli anları kameralara yansırken, pistlerde kayan ve zaman zaman düşüp tekrar ayağa kalkan kayakçılar havadan çekilen görüntülerde net biçimde görüldü. Karın artan kalınlığıyla birlikte bölge, kayak sezonunun en yoğun günlerinden birini yaşıyor.

Drone görüntüleri, Uludağ'daki yoğunluğu ve geniş kar manzarasını çarpıcı açılarla gösterirken, ziyaretçiler için görsel bir şölen sundu.

KIŞ TURİZMİNİN ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN ULUDAĞ, SÖMESTR YOĞUNLUĞUYLA BİRLİKTE BÜYÜLEYİCİ GÖRÜNTÜLERE...

KIŞ TURİZMİNİN ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN ULUDAĞ, SÖMESTR YOĞUNLUĞUYLA BİRLİKTE BÜYÜLEYİCİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU. KAYAK PİSTLERİNDE OLUŞAN KALABALIKLAR VE KARIN KEYFİNİ ÇIKARAN VATANDAŞLAR, DRONE İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

KIŞ TURİZMİNİN ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN ULUDAĞ, SÖMESTR YOĞUNLUĞUYLA BİRLİKTE BÜYÜLEYİCİ GÖRÜNTÜLERE...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gölcük’te Ara Tatil Coşkusu: Tiyatro ve Çocuk Şenlikleri 21-31 Ocak'ta
2
Hayat Hastanesi Mudanya Muhtarlarıyla Buluştu — Yeni Hastane 2027'de Hedefte
3
Karacabey Kahveciler Odası Başkanlığını Selçuk Aytaş Kazandı
4
Soğuk Havada Egzersiz Uyarısı: Kalp Krizi Riski Artıyor
5
Bozdoğan’da Askere Uğurlama: Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı Hediye Edildi
6
Kocaeli'de Kur’an Kurslarına 4 milyon 392 bin 638 TL Malzeme Desteği — Onarımla 2 milyon 44 bin TL Tasarruf
7
Kayseri'de Sağlık Yatırımları Başlıyor: İncesu Diyaliz ve Hacılar Acil İstasyonu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları