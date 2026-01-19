Süleyman Varol 18. Genel Kurulda MMO Kayseri Şube Başkanlığına Aday

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, yapılacak olan 18. Genel Kurul için yeniden başkan adayı olduğunu duyurdu.

Basın Toplantısında Adaylık İlanı

Varol, Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi Konferans Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında oda faaliyetlerini değerlendirdi ve şu açıklamayı yaptı: "Yapılacak olan genel kurulda yeniden Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanlığına adaylığımı kamuoyunun bilgilerine sunuyorum".

Oda Faaliyetleri ve Üyeler İçin Sunulan Hizmetler

Varol, TMMOB'nin en büyük odalarından biri olan Makina Mühendisleri Odası'nın mesleki alanda çok sayıda etkinlik ve çalışma yürüttüğünü, şube olarak hem ülke ve kent sorunlarına müdahil olduklarını hem de üyelere eğitim, belgelendirme ve destek verdiklerini vurguladı.

Şubenin, Kırşehir, Sivas, Nevşehir, Erzincan ve Yozgat temsilcilikleri dâhil olmak üzere 3.500’ü aşkın üyesiyle faaliyet gösterdiğini belirten Varol, AKM Merkezi aracılığıyla asansörlerin periyodik kontrollerinin yapıldığını ve hâlihazırda 41 belediye ile protokol bulunduğunu bildirdi. Ayrıca periyodik kontroller, bilirkişilik hizmetleri ve baca uygunluk kontrolleri gibi teknik hizmetlerin düzenli olarak sürdürüldüğünü aktardı.

Üyelere yönelik mesleki eğitim ve seminerlerin arttığını söyleyen Varol, özellikle genç meslektaşlara yönelik CV hazırlama ve mülakat teknikleri, iş görüşmesine hazırlık, pazarlamada analitik yaklaşım, mühendis ilişkileri yönetimi, mühendisler için satış yönetimi, makina emniyet yönetimi, risk değerlendirme uzmanlığı, SolidWorks, CAD/CAM, analiz ve ileri düzey Excel gibi eğitimlerin düzenlendiğini ifade etti. Ayrıca Endüstri 4.0, yapay zekâ, karbon ayak izi, yalın kalite ve sürdürülebilir enerji gibi güncel konularda çalışmaların sürdüğünü belirtti.

İstihdam ve Staj Faaliyetleri

Varol, Kayseri'de Valimiz Gökmen Çiçek öncülüğünde gerçekleştirilen İstihdam Fuarı'na katkı sağladıklarını ve valilik himayesinde Oda, İŞKUR, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ile Erciyes Üniversitesi arasında staj protokolü hazırlandığını açıkladı. Protokol kapsamında bu yazdan itibaren OSB Teknik Koleji bünyesinde makine parkurlarının aktif kullanımı ile teknik yazılımlara yönelik uygulamalı eğitimler düzenlenecek ve İŞKUR tarafından mesleğe hazırlık eğitimleri verilecektir.

Genel Kurul Süreci ve Danışma Kurulu Kararı

Varol, 17. dönem şube danışma kurulu toplantısında dönem içinde yapılan çalışmaların değerlendirildiğini ve danışma kurulu üyelerinin görüşleriyle planlamaların yapıldığını belirtti. 11 Ocak 2026 tarihinde yapılan danışma kurulu toplantısında oy birliği ile yönetim kurulu başkanı olarak kendisinin başkanlığında 18. Olağan genel kurul çalışmalarının yürütülmesine karar verildiğini aktardı.

Varol, takip ve destekleri için il temsilciliklerine, danışma kuruluna ve üyelere teşekkür ederek yönetim kurulu adına güvene layık olmaya çalışacaklarını ve meslekte birlik ruhuyla hareket edeceklerini söyledi. Danışma kurulunun oy birliğiyle aldığı karar sonucunda yapılacak olan genel kurulda adaylığını kamuoyuna şu sözlerle duyurdu: "Danışma kurulumuzda oy birliği ile alınan karar neticesinde yapılacak olan genel kurulda yeniden Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanlığına adaylığımı siz değerli basın mensuplarının aracılığıyla kamuoyunun bilgilerine sunuyorum".

