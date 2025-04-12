Beylikdüzü'nde Yanan Kamyonette Hasar Oluştu

Beylikdüzü'nde Kamyonet Yangını

Beylikdüzü'nde, D-100 kara yolunda seyir halindeyken yanan karton yüklü kamyonette ciddi hasar meydana geldi.

Yangının Çıkış Nedeni Bilinmiyor

D-100 kara yolu yan yoldan Topkapı istikametine giden 34 EUJ 299 plakalı kamyonette, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, hareket halindeki aracını güvenli bir şekilde durdurdu ancak park halindeki başka bir kamyonete çarparak durabildi.

Olay Yerine Ekipler Sevk Edildi

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü ve araçta meydana gelen hasar tespit edildi.

Trafik Normale Döndü

Kaza nedeniyle yolda oluşan trafik yoğunluğu, yangının kontrol altına alınmasının ardından normale döndü.

Beylikdüzü'nde, D-100 kara yolunda seyir halindeyken yanan karton yüklü kamyonette hasar meydana geldi.

Beylikdüzü'nde, D-100 kara yolunda seyir halindeyken yanan karton yüklü kamyonette hasar meydana geldi.