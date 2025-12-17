DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,09 0,21%
ALTIN
5.933,36 -0,25%
BITCOIN
3.704.813,48 1,07%

Beylikova'da bin adet karaçam fidanı toprakla buluştu

Beylikova Belediyesi, Mihalıççık Orman İşletme Müdürlüğü ve Parsıbey Mahallesi Muhtarlığı iş birliğiyle ilçede bin adet karaçam fidanı dikti.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 12:52
Beylikova'da bin adet karaçam fidanı toprakla buluştu

Beylikova'da bin adet karaçam fidanı toprakla buluştu

Eskişehir’de Beylikova Belediyesi tarafından bin adet karaçam fidanı toprakla buluşturuldu. Çalışma, Mihalıççık Orman İşletme Müdürlüğü ve Parıbey Mahallesi Muhtarlığı iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Belediyeye ait geniş bir arazide yürütülen ağaçlandırma faaliyetiyle yeşil alanların artırılması, doğal dengenin korunması ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakılması hedeflendi.

İlçede doğaya yönelik çalışmalar sürecek

Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, doğaya yapılan her yatırımın geleceğe bırakılan en kıymetli miras olduğunu belirterek, çevreye ve doğaya yönelik çalışmaların ilçe genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Başkan Karabacak ayrıca, çalışmanın hayata geçirilmesinde emeği bulunan tüm belediye personeline, Mihalıççık Orman İşletme Müdürlüğü’ne ve Parıbey Mahallesi Muhtarlığı’na teşekkür etti.

ESKİŞEHİR'DE BEYLİKOVA BELEDİYESİ TARAFINDAN BİN ADET KARAÇAM FİDANI TOPRAKLA...

ESKİŞEHİR'DE BEYLİKOVA BELEDİYESİ TARAFINDAN BİN ADET KARAÇAM FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURULDU.

ESKİŞEHİR'DE BEYLİKOVA BELEDİYESİ TARAFINDAN BİN ADET KARAÇAM FİDANI TOPRAKLA...

İLGİLİ HABERLER

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yüreğir Kreşlerinde Yerli Malı Haftası Coşkusu
2
Düzce Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Kuruldu — Mustafa Armutcu Başkan
3
Bursa'da Kuyumculara Şok: 82 İşletmeye 16 milyon 400 bin lira Ceza
4
UKABDER Afrika’da Tarihi Rekor: Çad’da 9 Dev Eseri Tek Seferde Hizmete Açıyor
5
Sağlık-Sen Anaokulu Ankara'da Sağlık Profesyonellerinden Tam Not
6
İzmit'te eski muhtar Sadık Savurtaş varilde ölü bulundu
7
Ardahan: Ilgar Tüneli İnşaatında Su Borusu Patladı — Posof Belediyesi Uyarısı

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi