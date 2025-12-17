Beylikova'da bin adet karaçam fidanı toprakla buluştu

Eskişehir’de Beylikova Belediyesi tarafından bin adet karaçam fidanı toprakla buluşturuldu. Çalışma, Mihalıççık Orman İşletme Müdürlüğü ve Parıbey Mahallesi Muhtarlığı iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Belediyeye ait geniş bir arazide yürütülen ağaçlandırma faaliyetiyle yeşil alanların artırılması, doğal dengenin korunması ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakılması hedeflendi.

İlçede doğaya yönelik çalışmalar sürecek

Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, doğaya yapılan her yatırımın geleceğe bırakılan en kıymetli miras olduğunu belirterek, çevreye ve doğaya yönelik çalışmaların ilçe genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Başkan Karabacak ayrıca, çalışmanın hayata geçirilmesinde emeği bulunan tüm belediye personeline, Mihalıççık Orman İşletme Müdürlüğü’ne ve Parıbey Mahallesi Muhtarlığı’na teşekkür etti.

