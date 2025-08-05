Beyoğlu Göz Hastanesi'nde İlk Mikrocerrahi Eğitim Laboratuvarı Açıldı

Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Mikrocerrahi Eğitim Laboratuvarı Açıldı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner'in katılımıyla Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devrim niteliğinde bir mikrocerrahi eğitim laboratuvarı açılışı gerçekleşti. Laboratuvar, asistan hekimlerin ameliyathanede cerrahi öncesi deneyim kazanmalarını amaçlıyor.

Açılış programında İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner, Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhittin Taşkapılı ve hastane çalışanları yer aldı. Güner, asistan göz hekimlerinin laboratuvar içerisinde yapay göz üzerinde gerçekleştirdikleri katarakt ameliyatını birebir izleyerek, eğitim sürecine dair önemli bilgiler verdi.

Kurdele kesimiyle simbollerik açılışı gerçekleştirilen laboratuvarın ardından Güner, mikrocerrahinin Türkiye için önemine vurgu yaparak, “Sağlık Bakanlığı olarak akademik duruşa önem veriyoruz.” ifadelerini kullandı. Güner, Türkiye genelindeki asistan ve uzman hekim yetiştirmenin yanı sıra, bu hekimlerin dünya çapında da hizmet sunacağını belirtti.

Her yıl hastaneden mezun olan 20 uzman hekimin, burada edindikleri bilgileri Türkiye’nin dört bir yanına yaydığını ifade eden Güner, “Tüm dünyaya hizmet veren hekimler yetiştiriyoruz.” dedi.

Güner, ayrıca, laboratuvarın ülkenin tek örneği olduğuna dikkat çekerek, “Beyoğlu Göz Hastanemize yakışan bir laboratuvar oldu.” şeklinde konuştu. Yeni laboratuvarın, asistan eğitimi açısından büyük bir katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.

Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Taşkapılı ise, hastanenin Türkiye’deki uzmanlık eğitiminde kritik bir konumda olduğunu vurguladı. Taşkapılı, eğitim süreçlerinin geliştirilmesi için sürekli olarak fikir alışverişinde bulunulduğunu kaydetti ve “Uzun zamandır hayalini kurduğum bir projeydi. Arkadaşlar için ciddi bir katkı sağlayacaktır.” dedi.

Asistanların ameliyathanede cerrahiye başlamadan önce deneyim kazanmaları amacıyla Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurulan Mikrocerrahi Eğitim Laboratuvarının açılışı dolayısıyla program düzenlendi. Programa, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner (solda) katıldı.

Asistanların ameliyathanede cerrahiye başlamadan önce deneyim kazanmaları amacıyla Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurulan Mikrocerrahi Eğitim Laboratuvarının açılışı dolayısıyla program düzenlendi. Programa, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner (solda) katıldı.