Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan Belediye Birimlerinin Tahliyesi Açıklaması

Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan Açıklama

Beyoğlu Kaymakamlığı, Hükümet Konağı'ndaki Beyoğlu Belediyesi birimlerinin tahliyesi konusunda önemli bilgilendirmelerde bulundu.

İşlerin Tamamlanması ile Taşınma Süreci

Açıklamada, Beyoğlu Belediyesi sağlık biriminin tamamlanan proje alanına taşındığı, ancak diğer birimlerin taşınma sürecinde gerekli özeni göstermediği ifade edildi. Bu durumun sonucunda Kaymakamlık gerekli adımları atmak zorunda kaldı.

Sosyal Medya İddiaları Yanıltıcı

Kaymakamlık, sosyal medya platformlarında dolaşan "Beyoğlu Kaymakamlığı, belediye birimlerini tahliye ediyor" başlıklı içeriklerin yanıltıcı olduğunu belirtti. 2023 yılı başlangıcında ilgili birimlerin geçici olarak Hükümet Konağı'na taşındığı vurgulandı.

Depreme Karşı Riskli Binalar

Beyoğlu Belediyesi'nin binalarındaki inşaat çalışmalarının Temmuz 2024'te tamamlanmasının planlandığı bilgisi de verildi. Kaymakamlık, deprem riski taşıyan bazı binaların acilen boşaltılması gerektiğine dikkat çekti.

Sonuç ve İyi Niyet

Konuya dair birçok kez uyarı yapıldığı belirtilen açıklamada, bazı birimlerin taşınma konusundaki özensizlikleri sebebiyle tahliye işlemlerinin gerçekleştirildiği ifade edildi. Beyoğlu Kaymakamlığı, ilgili birimlerin kendi hizmet binalarına taşınma talep edilmesine rağmen bazı birimlerin ısrarla tahliye edilmemesinin iyi niyetle bağdaşmadığını belirtti.