Beyoğlu Kültür ve Sanat Platformu Kuruluyor

Beyoğlu Kültür ve Sanat Platformu Hayata Geçiyor

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beyoğlu’nda kültür ve sanat alanında önemli adımlar atıldığını duyurdu. Beyoğlu Kültür ve Sanat Platformu için yapılan çağrı, ilçenin kültürel yaşamını yeniden canlandırma hedefini taşıyor.

Sanat Camiası Bir Araya Geldi

Kültür sanat camiasından birçok önemli ismin katıldığı Kültür Sanat Buluşması, Barcelo Otel’de gerçekleştirildi. Toplantıya sanatçılar, kültür ve sanata yön veren kurum temsilcileri, kültür ataşeleri, sanat galerileri ve farklı sanat dallarından önemli isimler katıldı.

İlerleme İçin Ortak Fikir Alışverişi

Etkinlikte, Beyoğlu’nun kültür ve sanat alanındaki yol haritasının belirlenmesi amacıyla kapsamlı bir fikir alışverişi yapıldı. Katılımcılar, birlikte yürütülecek projeleri değerlendirdi ve ilçenin yeniden bir cazibe merkezi olması için işbirliği mesajları verdi.

İnan Güney’den İşbirliği Çağrısı

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, yaptığı açıklamada, “Günü kurtaran değil geleceği kuran bir irade geliştirmeye çalıştık. Sanatçılarımıza ve uzmanlara kulak verdik. Her temastan yeni şeyler öğrendik” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Güney, tüm katılımcılara şu çağrıyı yaptı: "Gelin, Beyoğlu Kültür ve Sanat Platformu'nu hep birlikte hayata geçirelim."

Demokratik Bir Model Oluşturulacak

Başkan Güney, bu platformun, Beyoğlu’na renk, can ve ruh katacak bir adım olacağını belirtti. “Bizim arzumuz, bu platformun yapıcı, yönlendirici ve belirleyici bir model olarak hayata geçmesi. Beyoğlu'nun kültür-sanat insanları, yalnızca hizmet alan vatandaşlar değil, aynı zamanda mücadelemizin paydaşıdır” diyerek konuşmasını tamamladı.

Kültür sanat camiasından isimler, Beyoğlu'nun kültür sanat hayatını yeniden canlandırmak amacıyla "Kültür Sanat Buluşması" düzenlendi. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, programda konuşma yaptı.