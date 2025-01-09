Beyoğlu Meclisi'nde Sosyal Tesislerdeki Zamlar Onaylandı

Beyoğlu Belediye Meclisi, sosyal tesislerde uygulanacak yüksek zam oranlarını oy çokluğuyla kabul etti, AK Parti grubu ise ret oyu verdi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 18:27
Beyoğlu Meclisi'nde Sosyal Tesislerdeki Zamlar Onaylandı

Beyoğlu Meclisi'nde Sosyal Tesislere Yüksek Zamlar Onaylandı

Beyoğlu Belediye Meclisi, ilçedeki sosyal tesislerde yapılacak zam oranlarını görüştüğü ocak ayı toplantısının ikinci oturumunda kabul etti. Toplantıya Beyoğlu Belediyesi 1. Başkanvekili Ali Rıza Yakupoğlu başkanlık etti.

AK Parti Grubu Fahiş Zamları Eleştirdi

AK Parti'li Meclis Üyesi Emre Bozkuş, sosyal tesislerdeki zam oranlarının yüksek olduğunu dile getirerek, "Sosyal tesisler, Beyoğlu'na kazandırdığımız en büyük hizmetlerden biri. Yeni tesisler beklerken mevcut tesislerimize sahip çıkamıyorsunuz" dedi.

Bozkuş'un açıklamalarına göre, pazartesi günü meclise gelen zam teklifi, komisyon onayından geçmeden önce pazar günü Hasköy'de fiyatların değiştirildiğini belirtti. Örneğin, kahvaltı tabağı 95 liradan 210 liraya, büyük boy pizza 105 liradan 225 liraya çıkarıldı.

CHP'den Farklı Fiyat Tarifesi Uygulamasına Dikkati Çekildi

CHP'li Meclis Üyesi Necip Şentürk, Beyoğlu'na gelen ziyaretçilere yönelik farklı fiyat tarifeleri uygulandığını ifade ederek, "Beyoğlulu vatandaş 65 lira öderken, dışarıdan gelen biri 90 lira ödeyecek" dedi. Şentürk, sıcak çikolatanın fiyatının artırılmasını sadece malzeme kalitesi ile bağlantılı olarak açıkladı.

Fiyat Artışının Nedeni Malzeme Maliyetleri

CHP Grup Başkanvekili Erdoğan Horlu, fiyat artışının malzeme maliyetlerindeki zamlarla bağlantılı olduğunu belirtti ve Beyoğlu Kartı ile yapılan indirimlerin faydasına değindi.

AK Parti'den Tepki: "Zam Oranları Kabul Edilemez!"

AK Parti Grup Başkanvekili Sezayi Çimen, zam oranlarını eleştirerek, "Yeniden değerleme oranı %44 iken, 3 kat zam yapmak doğru değil" dedi. Ayrıca, farklı fiyat tarifelerinin sosyal adalet anlayışı ile çeliştiğine dikkat çekti.

Toplantıda zam oranları, AK Parti grubunun ret oylarına karşın oy çokluğu ile kabul edildi. Yapılan zamlarla birlikte, kahvaltı tabağı 95 liradan 210 liraya, çorba 35 liradan 70 liraya, tost 30 liradan 40 liraya, fincan çay 10 liradan 20 liraya, karışık pizza 110 liradan 225 liraya ve İnegöl köfte 100 liradan 190 liraya yükseldi.

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