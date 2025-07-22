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Beyoğlu'nda 9 Araçla Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

Beyoğlu'nda 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasında kaydedildi.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 12:45
Beyoğlu'nda 9 Araçla Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

Beyoğlu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında toplamda 9 araç birbirine girdi. Kazada 5 kişi yaralanırken, yaralılardan 2'sinin hafif yaralı olduğu bildirildi.

Kaza, Tarlabaşı Bulvarı'nda seyreden 2 İETT otobüsü, 1 çöp kamyonu, 3 hafif ticari araç, 2 taksi ve 1 otomobilin karıştığı bir zincirleme çarpışma sonucu gerçekleşti. Nedeninin henüz belirlenmediği kazada, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından, yaralanan 3 kişi ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. 2 yaralının tedavisinin ayakta yapıldığı belirtildi.

Görgü tanığı Hüseyin Demirci, olay sırasında hızlı giden bir İETT otobüsü'nün çöp kamyonuna çarparak, arkasındaki 2 temizlik görevlisine de vurduğunu aktardı. Demirci, kazanın ardından otobüsün diğer araçlarla çarpıştığını ifade etti.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kaydedilen görüntülerde, İETT otobüsü'nün bir hafif ticari araca çarparak sürüklemesi ve çevredekilerin olay yerinde yardıma koştuğu anlar yer almakta.

Öte yandan, kaza nedeniyle Tarlabaşı Bulvarı'ndaki trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlanıyor. Ekiplerin olay yerinde araç kaldırma çalışmaları devam etmekte.

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda seyreden 2 İETT otobüsü, 1 çöp kamyonu, 3 hafif ticari araç, 2 taksi...

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda seyreden 2 İETT otobüsü, 1 çöp kamyonu, 3 hafif ticari araç, 2 taksi ve 1 otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda seyreden 2 İETT otobüsü, 1 çöp kamyonu, 3 hafif ticari araç, 2 taksi...

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda seyreden 2 İETT otobüsü, 1 çöp kamyonu, 3 hafif ticari araç, 2 taksi ve 1 otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

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