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Beyoğlu'nda Annesini Darbederek Öldüren Zanlı Tutuklandı

Beyoğlu'nda tartıştığı annesini öldürdüğü iddia edilen zanlı, yapılan işlemler sonrası tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 11:28
Beyoğlu'nda Annesini Darbederek Öldüren Zanlı Tutuklandı

Beyoğlu'nda Korkunç Olay: Annesini Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Beyoğlu'nda, annesini darbederek öldürdüğü iddia edilen bir zanlı gözaltına alındı. Çatmamescit Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan 79 yaşındaki Meral S.'den, komşuları bir süredir haber alamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden emniyet güçleri, yaşlı kadını evin içinde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri, Meral S.'nin yüzünde şişlikler ve morluklar tespit ederek hayatını kaybettiğini bildirdi.

Polis, incelemeleri sonucunda Meral S.'nin oğlu Emre İ.'nin (57) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma sonucu annesini darbettiğini belirledi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüphelinin, ellerinin üst kısmında şişlikler bulunmaktaydı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre İ., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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