Beyoğlu'nda Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu Seçildi

Mecliste yapılan oylama sonuçlandı

Beyoğlu Belediye Meclisi, Belediye Başkanı İnan Güney'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılması nedeniyle toplandı. Toplantıya, Meclis İkinci Başkanvekili Işık Öğütçü başkanlık etti ve başkan vekilliği seçimi gündeme alındı.

Seçim için CHP Grubu Meclis Üyesi Sefer Karaahmetoğlu'nu aday gösterirken, AK Parti ve MHP Grubu ise Meclis Üyesi Süleyman Baba'yı aday olarak sundu. Adaylar için yapılan gizli oylama çok turlu şekilde ilerledi.

İlk iki turda üçte iki çoğunluk sağlanamadı; üçüncü turda ise salt çoğunluk elde edilemeyince en yüksek oyun aranacağı dördüncü tura geçildi.

Dördüncü turda gerçekleşen oylamada toplam 30 oyun 16'sını alan Sefer Karaahmetoğlu, Beyoğlu Belediye Başkan Vekili olarak seçildi.