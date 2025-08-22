DOLAR
41,01 -0,17%
EURO
47,93 -0,48%
ALTIN
4.397,88 -0,11%
BITCOIN
4.710.352,05 -1,85%

Beyoğlu'nda Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu Seçildi

Beyoğlu Belediye Meclisi'nde, tutuklanan Belediye Başkanı İnan Güney'in yerine yapılan oylamada CHP'li Sefer Karaahmetoğlu dördüncü turda 16 oyla başkan vekili seçildi.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 16:59
Beyoğlu'nda Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu Seçildi

Beyoğlu'nda Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu Seçildi

Mecliste yapılan oylama sonuçlandı

Beyoğlu Belediye Meclisi, Belediye Başkanı İnan Güney'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılması nedeniyle toplandı. Toplantıya, Meclis İkinci Başkanvekili Işık Öğütçü başkanlık etti ve başkan vekilliği seçimi gündeme alındı.

Seçim için CHP Grubu Meclis Üyesi Sefer Karaahmetoğlu'nu aday gösterirken, AK Parti ve MHP Grubu ise Meclis Üyesi Süleyman Baba'yı aday olarak sundu. Adaylar için yapılan gizli oylama çok turlu şekilde ilerledi.

İlk iki turda üçte iki çoğunluk sağlanamadı; üçüncü turda ise salt çoğunluk elde edilemeyince en yüksek oyun aranacağı dördüncü tura geçildi.

Dördüncü turda gerçekleşen oylamada toplam 30 oyun 16'sını alan Sefer Karaahmetoğlu, Beyoğlu Belediye Başkan Vekili olarak seçildi.

İLGİLİ HABERLER

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Lammy: İsrail'in Yardım Engeli Gazze'de 'İnsan Yapımı' Felaket Yarattı
2
Bitlis Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 954. Yılı Etkinlikleri Başladı
3
Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 5 yaralı
4
Trabzon Çaykara'da Gelin Alma Töreninde Ateş: 1 Ölü, 2 Yaralı — 2 Zanlı Tutuklandı
5
Micheal Martin: Gazze'deki kıtlık tamamen öngörülebilir ve önlenebilir
6
Guterres: Gazze'deki kıtlık 'insan yapımı felaket'
7
İran ile İngiltere‑Fransa‑Almanya 'snapback' ve nükleer görüşmesi

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası