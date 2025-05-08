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Beyoğlu'nda Kardeş Cinayeti ve İntihar Olayı

Beyoğlu'nda tartıştığı kardeşini öldüren Kamer K., intihar ederek hayatına son verdi.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 21:04
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 21:04
Beyoğlu'nda Kardeş Cinayeti ve İntihar Olayı

Beyoğlu'nda Kardeş Cinayeti ve İntihar Olayı

Beyoğlu'nda, Dolapdere Mahallesi Kasap Hurşit Sokak'ta meydana gelen üzücü olayda, kardeşini silahla öldüren kişi intihar etti. Olay, 4 katlı bir binanın en üst katında yaşayan Murat K. ile ağabeyi Kamer K. arasında yaşanan bir tartışma sonucunda gelişti.

Tartışma ve Silahlı Saldırı

Bilgiye göre, iki kardeş arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Sinirlenen Kamer K., yanında bulunan silahla kardeşi Murat K.'ya ateş açtı. Bu trajik olayın ardından Kamer K., aynı silahla kendi hayatına da son verdi.

Paniğe Neden Olan Olay

İhbar üzerine olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, her iki kardeşin de olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Bu olay, aile içindeki anlaşmazlıkların ne kadar trajik sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Beyoğlu'nda tartıştığı kardeşini silahla öldüren kişi intihar etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve...

Beyoğlu'nda tartıştığı kardeşini silahla öldüren kişi intihar etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beyoğlu'nda tartıştığı kardeşini silahla öldüren kişi intihar etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve...

Beyoğlu'nda tartıştığı kardeşini silahla öldüren kişi intihar etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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