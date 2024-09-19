Beyoğlu'nda Metruk Binada Yangın Çıktı

Beyoğlu'ndaki Yangın

Beyoğlu'nda, Kılıçali Paşa Mahallesi'nde bulunan metruk bir binada yangın çıktığı bildirildi. Sanatkarlar Caddesi Balabanbey Çıkmazı'ndaki 2 katlı ahşap binada meydana gelen bu olayın nedeni henüz belirlenemedi.

Olay Yerine Müdahale

Yangın haberinin alınmasının ardından, olay yerine hızlı bir şekilde polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alarak vatandaşları uzak tutmaya çalıştı.

Yangın Söndürme Çalışmaları

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürme çalışmaları gerçekleştirmektedir. Ancak, kısmi çökme yaşanan binadaki yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalar aralıksız devam etmektedir.

Beyoğlu Kılıçali Paşa Mahallesi Sanatkarlar Caddesi Balabanbey Çıkmazı'ndaki 2 katlı metruk ahşap binada henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Beyoğlu Kılıçali Paşa Mahallesi Sanatkarlar Caddesi Balabanbey Çıkmazı'ndaki 2 katlı metruk ahşap binada henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.