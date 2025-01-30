DOLAR
35,77 0,09%
EURO
37,27 0,06%
ALTIN
3.195,61 -0,74%
BITCOIN
3.755.018,85 -0,48%

Beyoğlu'nda Polisi Bıçakla Yaralayan Sanık Hakim Karşısında

Beyoğlu'nda bir polis memurunu bıçakla yaraladığı iddia edilen sanık, hakim karşısında ifade verdi.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 14:37
Beyoğlu'nda Polisi Bıçakla Yaralayan Sanık Hakim Karşısında

Beyoğlu'nda Polisi Bıçakla Yaralayan Sanık Hakim Karşısında

Beyoğlu'nda, polis memurunu bıçakla yaraladığı iddia edilen sanığın yargı süreci başladı. İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Oytun Ilgar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, müşteki polis memuru R.Ş. ile sanık avukatları da hazır bulundu.

Sanığın İddiaları ve Savunması

Sanık Ilgar, duruşmada yaptığı savunmada, polislerin kendisine komplo kurduğunu iddia ederek, “Başımdan yaralandım. Kimseyi öldürmeye teşebbüs etmedim. Polisin herhangi bir yaralanması olmadı.”

Olay günü görevde bulunan polis memuru R.Ş. ise, sanığın madde kullanırken birkaç kez gördüğünü. belirterek, “Kimseye taşkınlığı olmadığı için herhangi bir işlem yapmadım. Görevimle ilgili telefonuma baktığım sırada sanık ansızın arkama gelip boynumdan beni bıçakladı.”

Aile ve Sağlık Durumu

Sanığın annesi Birgül Kaya, oğlunun ileri derecede şizofren olduğunu belirtirken, “Tedavi olması lazım. Polisleri ve diğer insanları paralel evrende insanlık dışı varlıklar olarak görüyor.”

Mahkeme Kararı

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, sanığın cezai ehliyetini etkileyen durumların tespiti için Adli Tıp Kurumu’na yazı yazılmasına

İddianameden Detaylar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 12 Ekim 2024 Ayrıca, sanığın R.Ş.'yi öldürme kastıyla Sanığın “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs”“ruhsatsız bıçak bulundurma” suçlarından 13,5 yıldan 21 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABB Başkanı Mansur Yavaş, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
2
Kuru Cilt: Böbrek Hastalıklarının Habercisi Olabilir
3
FETÖ'ye Bağlı 'Emniyet İmamı'na 22,5 Yıl Hapis İstemi
4
Bahçelievler'de Muhtar, Emlakçıyı Silahla Yaraladı
5
MİT, Hamas ile İstihbarat Diplomasisiyle 5 Taylandlı Rehineyi Kurtardı
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Yargısı Yalnızca Milletin Hizmetindedir
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyaset ve Gazetecilikte Ayrıcalıklara Dikkat Çekti

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!