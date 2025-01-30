Beyoğlu'nda Polisi Bıçakla Yaralayan Sanık Hakim Karşısında

Beyoğlu'nda, polis memurunu bıçakla yaraladığı iddia edilen sanığın yargı süreci başladı. İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Oytun Ilgar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, müşteki polis memuru R.Ş. ile sanık avukatları da hazır bulundu.

Sanığın İddiaları ve Savunması

Sanık Ilgar, duruşmada yaptığı savunmada, polislerin kendisine komplo kurduğunu iddia ederek, “Başımdan yaralandım. Kimseyi öldürmeye teşebbüs etmedim. Polisin herhangi bir yaralanması olmadı.”

Olay günü görevde bulunan polis memuru R.Ş. ise, sanığın madde kullanırken birkaç kez gördüğünü. belirterek, “Kimseye taşkınlığı olmadığı için herhangi bir işlem yapmadım. Görevimle ilgili telefonuma baktığım sırada sanık ansızın arkama gelip boynumdan beni bıçakladı.”

Aile ve Sağlık Durumu

Sanığın annesi Birgül Kaya, oğlunun ileri derecede şizofren olduğunu belirtirken, “Tedavi olması lazım. Polisleri ve diğer insanları paralel evrende insanlık dışı varlıklar olarak görüyor.”

Mahkeme Kararı

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, sanığın cezai ehliyetini etkileyen durumların tespiti için Adli Tıp Kurumu’na yazı yazılmasına

İddianameden Detaylar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 12 Ekim 2024 Ayrıca, sanığın R.Ş.'yi öldürme kastıyla Sanığın “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs”“ruhsatsız bıçak bulundurma” suçlarından 13,5 yıldan 21 yıla kadar hapsi talep ediliyor.