Beyoğlu’nda Sara Nöbeti Sonrası Hırsızlık: 2 Şüpheli Tutuklandı

Beyoğlu'nda sara nöbeti geçirip bayılan Erhan Yavuz'un kıyafetleri ve cep telefonu çalındı. Şüpheliler 2 ay sonra yakalanıp 'açıktan hırsızlık'tan tutuklandı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 18:31
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 18:31
Beyoğlu’nda Sara Nöbeti Sonrası Hırsızlık: 2 Şüpheli Tutuklandı

Beyoğlu’nda Sara Nöbeti Sonrası Hırsızlık: 2 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde meydana gelen olayda, sara nöbeti geçirip bayılan bir vatandaştan eşyaları ve cep telefonu çalındı. Olayın failleri 2 ay sonra yakalanarak tutuklandı.

Olayın Detayları

Olay, 21 Eylül günü saat 09.30 sıralarında Beyoğlu, Kuloğlu Mahallesinde yaşandı. Yürürken sara nöbeti geçirip bayılan Erhan Yavuz adlı vatandaşın üzerine yaklaşan B.T. (43) ve C.C.D. (50) isimli şahıslar, yardım etmek yerine Yavuz’un kıyafetlerini ve cep telefonunu alarak olay yerinden uzaklaştı.

Dakikalar sonra kendine gelen Yavuz, eşyalarının çalındığını fark ederek polise şikayette bulundu. Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı; görüntülerde Yavuz’un nöbet geçirdiği ve iki kişinin eşyalarını alıp uzaklaştığı anlar yer aldı.

İki Aylık Takip ve Yakalanma

İhbar üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki tüm kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin peşine düştü. Yapılan titiz çalışmanın ardından zanlılar, 2 aylık takip sonucu yine aynı mahallede yakalandı.

Gözaltına alınan B.T. ve C.C.D., Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Her iki şüpheli de "açıktan hırsızlık" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, sokakta sağlık sorunu yaşayan bir kişiye yönelik hırsızlığın boyutlarını ve kamu güvenliği ile vicdanları yaralayan bu tür suçlara karşı emniyetin takibini gözler önüne serdi.

İSTANBUL'UN BEYOĞLU İLÇESİNDE SARA NÖBETİ SONRASI BAYILAN ADAMIN KIYAFETİNİ VE TELEFONUNU ÇALAN 2...

İSTANBUL'UN BEYOĞLU İLÇESİNDE SARA NÖBETİ SONRASI BAYILAN ADAMIN KIYAFETİNİ VE TELEFONUNU ÇALAN 2 KİŞİ, POLİS EKİPLERİNCE 2 AY SONRA YAKALANARAK TUTUKLANDI.

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydınlı İnşaatçılar AFAD Gönüllüsü Olarak Can Kurtarıyor
2
Kocaeli'de Tekne Alabora: 1 Ölü, 1 Yaralı
3
Konya Beyşehir'de Kayıp 15 Yaşındaki Berk İvacık: 97 Saattir İz Bulunamadı
4
Beyoğlu'da Hastanede Cep Telefonu Hırsızlığı Kamerada: 20 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı
5
Zonguldak’ta 17-30 Kasım Erozyonla Mücadele Haftası’nda Öğrencilerle Doğa Yürüyüşü
6
Lee Jae Myung Ankara'da Kore Gazilerine Ginseng Hediye Etti
7
Eskişehir'de Köpeğe Şiddet Uygulayan Şüpheli Yakalandı

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı