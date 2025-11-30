Beyoğlu’nda Sara Nöbeti Sonrası Hırsızlık: 2 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde meydana gelen olayda, sara nöbeti geçirip bayılan bir vatandaştan eşyaları ve cep telefonu çalındı. Olayın failleri 2 ay sonra yakalanarak tutuklandı.

Olayın Detayları

Olay, 21 Eylül günü saat 09.30 sıralarında Beyoğlu, Kuloğlu Mahallesinde yaşandı. Yürürken sara nöbeti geçirip bayılan Erhan Yavuz adlı vatandaşın üzerine yaklaşan B.T. (43) ve C.C.D. (50) isimli şahıslar, yardım etmek yerine Yavuz’un kıyafetlerini ve cep telefonunu alarak olay yerinden uzaklaştı.

Dakikalar sonra kendine gelen Yavuz, eşyalarının çalındığını fark ederek polise şikayette bulundu. Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı; görüntülerde Yavuz’un nöbet geçirdiği ve iki kişinin eşyalarını alıp uzaklaştığı anlar yer aldı.

İki Aylık Takip ve Yakalanma

İhbar üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki tüm kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin peşine düştü. Yapılan titiz çalışmanın ardından zanlılar, 2 aylık takip sonucu yine aynı mahallede yakalandı.

Gözaltına alınan B.T. ve C.C.D., Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Her iki şüpheli de "açıktan hırsızlık" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, sokakta sağlık sorunu yaşayan bir kişiye yönelik hırsızlığın boyutlarını ve kamu güvenliği ile vicdanları yaralayan bu tür suçlara karşı emniyetin takibini gözler önüne serdi.

