Beyoğlu'nda Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 10 Şüpheli Gözaltında

Beyoğlu'nda Silahlı Kavga Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Beyoğlu'nda bir otelin önünde meydana gelen silahlı kavga, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay, Taksim'de 3 Şubat'ta konaklama ücretini ödemediği gerekçesiyle otelden çıkarılmak istenen G.K. ile otel çalışanları arasında başlayan bir tartışma ile patlak verdi.

Tartışmanın Ardından Olay Büyüdü

Tartışmanın ardından otelden ayrılan G.K., yakınlarıyla birlikte geri dönerek otelin önünde çalışanlarla karşı karşıya geldi. Bu sırada silahlı kavgaya dönüştü. Silah seslerini duyan Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği ekipleri derhal olaya müdahale etti ve olayla bağlantılı olarak 10 şüpheliyi yakaladı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Silahla yaralanan 3 kişi olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının nasıl olduğu hakkında ise henüz bir bilgi verilmedi.

Şüpheliler Serbest Bırakıldı

Emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, adliyeye sevk edilmesine rağmen serbest bırakıldı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri, kavgayı detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor.