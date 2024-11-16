Beyoğlu'nda 'Sinemada Görüntü' Etkinliği Heyecan Yarattı

Beyoğlu Sineması'nda 'Sinemada Görüntü' Etkinliği Gerçekleşti

Beyoğlu Sineması'nda, "Sinema ve Görsel Sanatlar Buluşması" programı çerçevesinde 'Sinemada Görüntü' söyleşisi düzenlendi. Etkinliğin moderatörlüğünü Vecdi Sayar üstlenirken; görüntü yönetmeni Meryem Yavuz ve yönetmen-senarist Reis Çelik konuşmacı olarak yer aldı.

Reis Çelik'in Değerlendirmeleri

Çelik, teknolojinin gelişimi sayesinde günümüzde herkesin fotoğraf çekme yeteneğine sahip olduğunu vurguladı. Ancak, Ara Güler gibi sanatsal bir bakış açısına sahip olanların nadir bulunacağını ifade etti. Çelik, senarist, yazar ve görüntü yönetmeninin aynı tür yaratma sürecinde birleştiğini belirtti ve ekledi:

"Yönetmenin fotoğraf bilgisi yoksa, görüntü yönetmeniyle o kadar çok fazla şey paylaşamaz. Işığın dramatize etmek istediğimiz konu üzerindeki etkisini anlaması gerekir."

Meryem Yavuz'un Görüşleri

Meryem Yavuz, genç yaşta görüntü yönetmeni olmaya karar verdiğini ancak çevresinin bu seçim için kendisini desteklemediğini ifade etti. Yavuz, kadın sanatçıların sinemada daha fazla cesaret gösterdiklerini belirtti:

"Yönetmen ve sanatçı kadınların genel geçer kurallara daha az boyun eğen bir duruşları var. Bir güven ortamında üretilen eserlerin kalitesi artırıyor."

Uğur İçbak'ın Vurgu Yaptığı Noktalar

Uğur İçbak ise görüntü yönetmenliği işinin atmosfer yaratma sanatı olduğunu vurguladı: "Her yönetmen, biraz görüntü yönetmeni de olmak durumunda. Görsel referansları iyi anlamak, sürecin ayrılmaz bir parçasıdır."

Katılımcılara Tavsiyeler ve Filmler

Söyleşinin sonunda, katılımcılardan sinema sektörü hakkında merak ettikleri konularda sorular alındı. Etkinlik kapsamında, Ruben Östlund'un "Kare (The Square)", Julian Rosefeldt'un "Manifesto" ve Stanley Tucci'nin "Son Portre (Final Portrait)" gibi önemli filmler izleyiciyle buluşacak.

Söyleşilerin devamında 'Sinemada Tasarım' konulu oturumda Meral Efe Yurtseven, Yunus Emre Yurtseven ve Kezban Arca Batıbeki konuk olacak. Etkinliğin son günü, Christopher Jenkins'in "Meraklı Kedinin 10 Yaşamı" gibi eserler izleyiciyle buluşacak.

Etkinlik için ücretsiz biletler, "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden temin edilebilir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Beyoğlu Sineması'nda "Sinema ve Görsel Sanatlar Buluşması" programı kapsamında "Sinemada Görüntü" söyleşisi gerçekleştirildi. Vecdi Sayar (sol 2) moderatörlüğünde, yapılan etkinlikte görüntü yönetmeni Meryem Yavuz (solda), yönetmen ve senarist Reis Çelik (sol 3) ve görüntü yönetmeni Uğur İçbak (sağda) konuşmacı olarak yer aldı.

Beyoğlu Sineması'nda "Sinema ve Görsel Sanatlar Buluşması" programı kapsamında "Sinemada Görüntü" söyleşisi gerçekleştirildi. Vecdi Sayar (sol 2) moderatörlüğünde, yapılan etkinlikte görüntü yönetmeni Meryem Yavuz (solda), yönetmen ve senarist Reis Çelik (sol 3) ve görüntü yönetmeni Uğur İçbak (sağda) konuşmacı olarak yer aldı.