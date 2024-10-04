Beyoğlu'nda Taciz Olayına İki Şüpheli Tekrar Gözaltında

Beyoğlu'nda Taciz Olayı Üzerine Gözaltılar

Beyoğlu'nda, sokakta yürüyen bir kadına taciz ettiği belirlenen iki şüpheli, ilk serbest bırakılmalarının ardından haklarında çıkarılan gözaltı kararı ile yeniden yakalandı. Şüphelilerden biri Mersin'de, diğeri ise İstanbul'da gözaltına alındı.

Olayın Seyri

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Eylül tarihinde Şehit Muhtar Mahallesi'nde meydana gelen olay üzerine çağrıldılar. Olay yerine intikal eden polis, çevredeki vatandaşlarla görüşerek şüphelilerin kimliğini belirlemeye çalıştı.

Mağdurun İfade Verdiği Anlar

Olayın mağduru İ.Ş., jandarmaya verdiği ifadede, sokakta yürürken iki kişinin kendisine yaklaşarak bacağına dokunduklarını ve zorla öpmeye çalıştıklarını ifade etti. Kadının korkup Nevizade Sokağı'na sığındığı öğrenildi.

Serbest Bırakılmalarının Ardından Gözaltı Kararı

Kimlikleri belirlenen şüpheliler S.T. ve Ö.K., polis tarafından gözaltına alındı. Ancak, mağdur kadının şikayetçi olmaması nedeniyle şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Daha sonra güvenlik kameraları kayıtlarının incelenmesi neticesinde savcılık tarafından yeni bir gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin Diğer Suçları

Yeniden yakalanan S.T. ve Ö.K.'nin, "cinsel saldırı", "kasten yaralama", "mukavemet", "gasp" ve "otomobilden hırsızlık" gibi suçlarla da bağlantılı olduğu tespit edildi.

Gözaltı Operasyonları

Gözaltı kararına istinaden yapılan çalışmalar sonucu, S.T. Mersin'de, Ö.K. ise İstanbul'da yakalanarak emniyete götürüldü. S.T. Mersin Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne, Ö.K. ise Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.