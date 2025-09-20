Beyoğlu'nda Taksi Şoförü Başından Vurularak Hayatını Kaybetti

İstanbul Beyoğlu'nda, Yenişehir Mahallesi Avşar Sokak'ta faaliyet gösteren taksinin şoförü Ali Sancar, taşıdığı yolcu tarafından başından silahla vuruldu.

Olayın Detayları

Olay, 34 TJZ 47 plakalı takside gerçekleşti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Sancar, olay yerinden ambulansla kaldırıldığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, saldırganın Sancar'a ateş ettikten sonra taksideki paraları alıp kaçtığı tespit edildi.

Soruşturma ve Tepkiler

Olayın ardından bir araya gelen taksi şoförleri, caddelerde klakson çalarak saldırıyı protesto etti. Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.