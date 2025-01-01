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Beyoğlu'nda Yeni Yıl Kavgasına Polis Müdahalesi

Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde yeni yılın ilk saatlerinde çıkan kavgaya polis müdahale etti, 1 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 02:59
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 03:15
Beyoğlu'nda Yeni Yıl Kavgasına Polis Müdahalesi

Beyoğlu'nda, yeni yılın ilk saatlerinde İstiklal Caddesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayın büyümesiyle birlikte, polis ekipleri müdahale ederek kavgayı sonlandırmak zorunda kaldı.

Kavga esnasında, polis ekipleri durumu kontrol altına almak amacıyla biber gazı kullandı. Yaşanan olay neticesinde bir kişi gözaltına alındı.

Ayrıca, aynı caddenin farklı bir bölgesinde de iki grup arasında başka bir kavga meydana geldi. Bu kavga, çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle sona erdi.

İstiklal Caddesi'nde yeni yılın ilk saatlerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Polis ekipleri...

İstiklal Caddesi'nde yeni yılın ilk saatlerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Polis ekipleri kavgaya müdahale etti.

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