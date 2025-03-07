Beyoğlu'ndaki Metro Durakları Yarın Kapalı: İstanbul'un Ulaşımında Önemli Duyuru

İstanbul'da M2 Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları yarın kapalı olacak. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 22:46
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 22:46
Beyoğlu'ndaki Metro Durakları Yarın Kapalı: İstanbul'un Ulaşımında Önemli Duyuru

İstanbul'da Önemli Ulaşım Duyurusu

İstanbul'da M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi girişi, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı yarın saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapalı olacak.

Kapalı Duraklar ve Seferler Hakkında Bilgi

Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada; "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, 8 Mart Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir," ifadelerine yer verildi.

Beyoğlu’ndaki bu metro duraklarının kapalı olması, ulaşımını bu güzergah üzerinden gerçekleştiren yolcular için önemli bir değişiklik anlamına geliyor. Yolcuların alternatif ulaşım yöntemlerini değerlendirmeleri öneriliyor.

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