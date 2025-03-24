Beyoğlu'ndaki Tarihi Camide Yangın Korkuttu

Beyoğlu'ndaki tarihi Molla Çelebi Camii'nde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 12:27
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 12:27
Beyoğlu'ndaki Tarihi Camide Yangın Korkuttu

Beyoğlu'nda Tarihi Molla Çelebi Camii'nde Yangın Çıktı

Beyoğlu’nda, Molla Çelebi Camii'nde dün gece meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, Meclis-i Mebusan Caddesi'nde bulunan caminin elektrik aksamından kaynaklandığı ilk belirlemelere göre meydana geldi. Yangın ihbarının ardından, bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın Söndürüldü, Hasar Tespit Çalışmaları Başladı

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülmesine rağmen, camide ciddi hasar meydana geldi. Beyoğlu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, konuya ilişkin olarak sosyal medyada yaptığı açıklamada, "1560 yılında Mimar Sinan’a inşa ettirilen bu tarihi camide, yangının elektrik aksamından kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Camimizde hasar oluşmuştur,” şeklinde bilgi verdi.

Atasoy, yanan cami hakkında yetkililerden bilgi aldığını ve gerekli inceleme ve araştırmaların ardından, restorasyon çalışmalarına en kısa sürede başlanacağını da dile getirdi.

Bir kültürel miras olan Molla Çelebi Camii'nin durumu ise, vatandaşlar ve tarih severler tarafından yakından takip ediliyor.

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