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Beyoğlu Sineması'nda Sinema ve Görsel Sanatlar Buluşması Başlıyor

Beyoğlu Sineması, 14-17 Kasım tarihleri arasında 'Sinema ve Görsel Sanatlar Buluşması'na ev sahipliği yapacak.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 12:59
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 12:59
Beyoğlu Sineması'nda Sinema ve Görsel Sanatlar Buluşması Başlıyor

Beyoğlu Sineması, bu hafta 'Sinema ve Görsel Sanatlar Buluşması' etkinliğine ev sahipliği yapıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, 14-17 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan bu özel etkinlikte, Vecdi Sayar küratörlüğündeki seçki filmler ve sinema profesyonelleri ile söyleşiler yer alacak.

Etkinlik programı, 14 Kasım'da Derviş Zaim'in 'Cenneti Beklerken' filmi ve Tayfun Pirselimoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği 'Yol Kenarı' filmlerinin gösterimi ile başlayacak. Gösterimlerin ardından saat 18.00'de 'Sinemada Görsel Sanatlar' başlıklı bir söyleşi gerçekleştirilecek. Bu söyleşide Derviş Zaim, Mahmut Fazıl Coşkun ve Tayfun Pirselimoğlu konuşmacı olarak yer alacak.

15 Kasım'da, yönetmen Florian Henckel von Donnersmarck'ın 'Asla Gözlerini Kaçırma (Never Look Away)', Mary Harron'un 'Dali Diyarı (Daliland)' ve Kouther Ben Hania'nın 'Derisini Satan Adam (The Man Who Sold His Skin)' filmleri gösterilecek. Ardından saat 18.00'de 'Sinemada Görüntü' başlıklı söyleşide Meryem Yavuz, Reis Çelik ve Uğur İçbak konuşacak.

16 Kasım'da Ruben Östlund'un 'Kare (The Square)', Julian Rosefeldt'un 'Manifesto' ve Stanley Tucci'nin 'Son Portre (Final Portrait)' filmleri izleyicilerle buluşacak. Aynı gün, 'Sinemada Tasarım' söyleşisine Meral Efe Yurtseven, Yunus Emre Yurtseven ve Kezban Arca Batıbeki katılacak.

Etkinliğin son günü 17 Kasım'da Christopher Jenkins'in 'Meraklı Kedinin 10 Yaşamı', Will Sharpe'ın 'Louis Wain'in Renkli Dünyası (The Electrical Life of Louis Wain)' ve Ayşe Ünal ile Mehmet Kurtuluş'un 'Kötü Kedi Şerafettin' filmleri gösterilecek. Ayrıca, 'Canlanan Çizgiler Canlandırma Sinemamız' başlıklı söyleşide Bülent Üstün, Ayşe Ünal, Mehmet Kurtuluş ve Nazlı Eda Noyan yer alacak.

Etkinliğe katılmak için ücretsiz biletler, 'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden temin edilebilir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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