Beypazarı HEM'de Kök Boya ile Geleneksel Kilim Dokuma Çalışması

Beypazarı HEM'de Geleneksel Kilim Dokuma Yeniden Hayat Buldu

Ankara'nın Beypazarı Halk Eğitimi Merkezi'nde (HEM) gerçekleştirilen özel bir projede, yıpranmış bir eski kilim parçası kullanılarak kök boyası ile yeni bir eser dokundu.

Beypazarı HEM Müdürü Atilla Sevimli, Gürsöğüt Mahallesi'nde bir aileden temin edilen yırtık ve eskimiş kilim parçasının, atölyelerine getirilerek titiz çalışmalarla yeniden hayata geçirildiğini belirtti. Sevimli, bu süreçte, kök boyası ile boyanan ipliklerden oluşan ve mevcut parçaya benzer 270 santimetre boyunda, 161 santimetre eninde yeni bir kilim üretildiğini ifade etti.

Sevimli, “Tamamen kök boyalı el dokuması bir eser ortaya çıktığını” aktararak, bu yeniliğin adını “Beypazarı modeli” olarak belirlediklerini söyledi. Kök boyalı kilimlerin renklerinin zamanla bozulmadığına da dikkat çeken Sevimli, renk ve motiflerin uyumlu bir şekilde bir araya getirildiğini vurguladı.

Kilim atölyesinin sorumlusunun Neslihan Kırankaya olduğunu belirten Sevimli, “Kök boyalı kilimlerin çift taraflı kullanılabilme özelliği ile renginin solmadan bir asrı geçirebileceğini” ifade etti.

Kırankaya, “Kilim dokunacak yün ipliklerin boyama atölyesinde boyandığını” dile getirerek, “Kök boyanın özelliği, doğal olmasıdır. Beypazarı'nda eski bir parça bulduk ve bu parçayı geliştirerek Beypazarı modeli kilimini ortaya çıkardık” dedi. Ayrıca, dokunan kilimlerin yıkandıktan sonra ütülenip, sergileneceğini de sözlerine ekledi.

Sevimli, merkezlerinde farklı çalışmalar yürütmeye devam ettiklerini ve “Beypazarı modeli” adını verdikleri kilimlerin, yüzde 100 kök boyalı ve tamamen yün ipten dokunarak farklı ebat ve renklerde talebe göre üretildiğini vurguladı.