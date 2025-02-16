Beyrut Havalimanı'nda Olaylar: 23 Asker Yaralandı

Beyrut Havalimanı'nda Çıkan Olaylar: 23 Asker Yaralı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı yolunu kesmeye çalışan Hizbullah destekçilerinin saldırılarında 3'ü subay olmak üzere 23 asker yaralandı.

Lübnan ordusunun yaptığı yazılı açıklamada, askerler ile havalimanı yolunu kapatmak isteyen protestocular arasında arbede yaşandığı belirtildi. Ordunun, göstericilerle iletişim kurarak havalimanı yolunun açık kalmasını sağlamak ve tepkilerin barışçıl bir şekilde ifade edilmesini sağlamak amacıyla koordinasyon sağladığı ifade edildi.

Ancak, çok sayıda protestocunun askerlere saldırdığı ve bu saldırılarda 3'ü subay olmak üzere toplam 23 askerin yaralandığı aktarıldı.

Hizbullah Destekçilerinin Protestosu

Hizbullah destekçileri, 13 Şubat tarihinde Tahran'dan Beyrut'a uçuşlara izin verilmediği gerekçesiyle lastik yakarak Beyrut'taki havalimanı yolunu trafiğe kapatmıştı. Lübnan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, yolcuların, uçakların ve hava sahasının güvenliğini sağlamak için önlemler alındığını bildirdi. Bu kapsamda, İran'dan gelecek uçuşlar dahil bazı uçuşların 18 Şubat 2025 tarihine kadar geçici olarak yeniden planlanacağı kaydedildi.

Protestocular, 14 Şubat gecesinde havalimanı yakınlarında Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) aracına ve personeline saldırıda bulunarak barış gücünden bir komutan yardımcısının yaralanmasına yol açtılar. Lübnanlı yetkililer, havalimanı yolunu kapatmaya çalışanlara izin verilmeyeceği yönünde net açıklamalarda bulunuyor.