Beyrut Limanı Patlamasının 4. Yılı: Adalet Arayışı Devam Ediyor

Beyrut'taki Tragedya: 4 Yıl Geçti

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen ve 235 can alan büyük liman patlamasının 4. yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinlikleri gerçekleştirildi. Patlama, şehri harabeye çevirirken, on binlerce insan yaşanan trajediyi anmak üzere Beyrut Limanı yakınında toplandı.

Anma Törenine Yoğun Katılım

Binlerce Lübnanlı, ellerinde Lübnan bayrağı ve patlamada yaşamını yitirenlerin fotoğraflarıyla toplanarak "adalet" sloganları attı. Anma töreninde, patlama sırasında hayatını kaybedenlerin isimleri tek tek okunarak saygı duruşunda bulunuldu. Patlamanın yaşandığı saat 18.06'da ise, ezan ve çan sesleri bir arada yükseldi.

Halkın Siyasi Yetkililere Yanıtı

Törene katılımları beklenen siyasi temsilcilerin ve milletvekillerinin, olası halk tepkisi nedeniyle gösteriyi düzenleyen sivil platform tarafından engellenmesi dikkat çekti. Göstericilerin üzerinde "Adalet İçin Harekete Geç" yazılı pankartlar taşıdığı görüldü.

Hizbullah Üzerine Suçlamalar

Törende yapılan ortak açıklamada, Lübnan'daki siyasi düzenin adaletin gerçekleşmesini engellediği ve İran destekli Hizbullah Hareketi'nin yargılamaları tehdit ettiği belirtildi. Aileler, adaletin sağlanması talebinde bulundu.

Patlama Sonrası Gelişmeler

Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından, daha önce yargılanan tutukluların serbest bırakılması kararı, Lübnan Temyiz Mahkemesi tarafından verilmişti. Ayrıca, İngiltere Yüksek Adalet Divanı, liman patlamasında sorumlu bir şirketi suçlu bularak tazminat ödenmesine hükmetmişti. Uluslararası Af Örgütü ise yapılan açıklamada henüz bir kişinin dahi suçlu bulunmadığını vurguladığı belirtildi.

Anma etkinliği sonrasında, katılımcılar olaysız bir şekilde patlama alanından ayrıldı. Adalet talepleri güçlü bir şekilde devam ederken, binlerce vatandaş yaşanan trajediyi unutmadıklarını bir kez daha gösterdi.