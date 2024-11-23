Beyrut'ta İsrail Hava Saldırısı: 11 Ölü, 63 Yaralı

Beyrut'ta Şiddetli Hava Saldırısı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleştirdiği hava saldırısında 11 kişi öldü, 63 kişi yaralandı. Saldırı, Beyrut'un El-Basta bölgesindeki bir binayı hedef aldı.

Saldırı Detayları

Lübnan resmi haber ajansı NNA’ya göre, İsrail savaş uçakları El-Memun Sokağı’nda 5 füze ile bir 8 katlı bina vurdu. Saldırı sonucunda bina tamamen yerle bir olurken, çevredeki birçok yapı da hasar gördü.

Tanıkların İfadeleri

Bölgedeki AA muhabiri, arka arkaya çok şiddetli patlama seslerinin tüm Beyrut'tan duyulduğunu bildirdi. Saldırının ardından, Lübnan Sağlık Bakanlığı, olay mahallinde çok sayıda ceset parçasının toplandığını ve kimliklerin DNA testi ile tespit edileceğini açıkladı.

Arama Kurtarma Çalışmaları

İsrail’in önceden herhangi bir uyarı yapmadan düzenlediği bu saldırının ardından, bölgede arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.