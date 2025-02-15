Beyrut'taki UNIFIL Saldırısında Komutan Yardımcısı Yaralandı

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Beyrut'ta dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen bir saldırıda bir komutan yardımcısının yaralandığını açıkladı. Olayda, UNIFIL'e ait bir aracın yakıldığı öğrenildi.

UNIFIL tarafından yapılan resmi açıklamada, Beyrut'ta havalyimanına gitmekte olan barış gücü konvoyuna Hizbullah destekçileri tarafından saldırı düzenlendiği kaydedildi. Saldırıda, bir komutan yardımcısının evine dönerken yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyinde güvenliği ve istikrarı sağlamak için kritik bir dönemde görev yapan barış güçlerine yapılan saldırının kabul edilemez olduğu vurgulandı. Lübnan yetkililerinden ise olayın derhal araştırılması ve sorumluların adalet önüne çıkarılması talep edildi.

Hizbullah destekçilerinin, Refik Hariri Uluslararası Havalimanı çevresinde UNIFIL'e ait bir araca saldırdığı ve içindekilere fiziksel müdahalede bulunduğu iddiaları basında geniş bir yer buldu. Bu gösteriler sonrası havalimanı yolunun her iki yönü trafiğe kapatıldı.

Dahası, Lübnan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, yolcuların güvenliğini sağlamak amacıyla bazı uçuşların, İran'dan gelecek seferler de dahil olmak üzere, 18 Şubat'a kadar geçici olarak yeniden planlanacağı ifade edildi.

Öte yandan, Hizbullah destekçileri, Tahran'dan Beyrut'a bir uçağın inişine izin verilmediği gerekçesiyle Refik Hariri Uluslararası Havalimanı yolunu keserek lastik yaktı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichai Adraee ise daha önce, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü ve Hizbullah'ın uluslararası uçuşlarla Hizbullah'a para taşıdığına dair iddialarda bulunmuştu.