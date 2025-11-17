Beyşehir'de 5 katlı inşaatta asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı

Müftü Mahallesi Mevlana Caddesi'ndeki olayda ekipler müdahale etti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir inşaatta meydana gelen olayda, bir kişi asansör boşluğuna düşerek yaralandı.

Olay, Müftü Mahallesi Mevlana Caddesi üzerindeki 5 katlı inşaatta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşattan düşme ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, zemin kattaki asansör boşluğuna düşen Suriye uyruklu F.H.’yi (29) bulunduğu yerden çıkartarak ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine götürdü.

Yaralı, acil serviste yapılan müdahale sonrasında tedavi için Konya'ya sevk edildi. Olay yerindeki arkadaşlarının ifadesine göre yaralının 3. kattan asansör boşluğuna düştüğü belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

