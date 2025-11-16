Beyşehir'de Aile Hekimlerinin Sahadaki Güçlükleri Masaya Yatırıldı

Beyşehir'de düzenlenen toplantıda aile hekimlerinin sahadaki zorlukları, 1 Ocak 2025'te başlayan klinik entegrasyon ve kasım ayı diyabet eğitimi ele alındı.

Beyşehir'de Aile Hekimlerinin Sahadaki Güçlükleri Masaya Yatırıldı

Beyşehir'de aile hekimlerinin sahada karşılaştığı güçlükler ele alındı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, saha çalışanı aile hekimlerinin karşılaştığı sorunların ve güncel sağlık yaklaşımlarının değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirildi. Etkinlik, sahada hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çözüm arayışlarını gündeme taşıdı.

Toplantı ve katılımcılar

Toplantı Beyşehir Devlet Hastanesi bünyesinde yapıldı. Etkinliğe Beyşehir, Seydişehir, Hüyük, Derebucak ve Yalıhüyük ilçelerinde görev yapan aile hekimleri katıldı.

Eğitim programı ve açıklamalar

Toplantının açılışında konuşan Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Kutay Güven, meslektaşlarına mesleki bilgi, tecrübe ve deneyimlerini paylaştı. Güven, 1 Ocak 2025 tarihinde başlatılan klinik entegrasyon sürecinin sahada daha etkin ve nitelikli şekilde uygulanabilmesi için tüm paydaşların özveriyle çalıştığını vurguladı.

Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Ali Kılınç koordinatörlüğünde yürütülen üç gün süren eğitim programında, kasım ayı için belirlenen diyabet eğitimi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Altınışık tarafından sunuldu.

