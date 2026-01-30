Küçükçekmece'de Sevgi İzi Projesi ile Özel Bireyler Güvende

Küçükçekmece Belediyesi tarafından ilçede hayata geçirilen Sevgi İzi Projesinin lansmanı yapıldı. Etkinliğe Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Dikici, özel gereksinimli bireyler ve aileleri katıldı.

Proje kapsamında otizmli çocuklar, zihinsel engelli bireyler, Alzheimer veya Demans hastaları gibi bireylerin kollarına ve bileklerine dövme olarak yazılan kodlarda bireylerin bilgileri yer alıyor. Amaç, kaybolma gibi risklerin önüne geçilmesi ve yaşanması durumunda kişinin kimliği ile iletişim bilgilerinin ilgili kod sayesinde sistem üzerinden yakınlarına ulaştırılmasıdır.

Belediye yetkilisinin açıklaması

Etkinlikte konuşan Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Dikici, "Sevgi İzi Projesi kaybolma riski taşıyan engelli bireylerimizin kollarına ve bileklerine dövme yapılarak faaliyete geçirilen bir uygulama. İlçemizde kaybolma riski taşıyan bireylerimizin, ailelerine daha kısa sürede ulaşabilmesi için yapılan bu projeyi belediyemizde ücretsiz olarak hayata geçiriyoruz" dedi.

Ailelerin görüşleri

Hacer Cantürk, "18 yaşında bir özel çocuk annesiyim. Oğlum otizmli, işitme engelli aynı zamanda okul aile birliği başkanı olduğum için birçok öğrencimize ulaşma şansımız oldu. Sevgi İzi projesi çok kıymetli, isteriz ki herkes yaptırsın" ifadelerini kullandı.

İlker Kaynakdemir, "Bu etkinlikten okulumuz vasıtasıyla haberdar oldum. Küçükçekmece Belediyesi böyle bir proje yapıyormuş, çocuğumuzun kaybolmasından çok korkuyorduk projeyi duyunca çok sevindik, hemen evladımızın adını listeye yazdırdık" dedi.

Duygu Polat, "Oğlum 7 yaşında, otizmle savaşıyoruz Sevgi İzi yaptırmaya karar verdik. Daha önce bir kayıp vakası yaşadık, biraz korktuk, belediyemize bu proje için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

