Beyşehir'de Yağışta 5 Trafik Kazası: 10 Yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde etkili yağış nedeniyle meydana gelen 5 ayrı kazada toplam 10 kişi yaralandı; yaralılar Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 16:29
Beyşehir'de Yağışta 5 Trafik Kazası: 10 Yaralı

Beyşehir'de Yağışlı Havada 5 Ayrı Trafik Kazası: 10 Yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde etkili olan yağışlı hava koşullarında meydana gelen 5 ayrı trafik kazasında toplam 10 kişi yaralandı.

Kazaların Ayrıntıları

Beyşehir-Antalya Kara yolu üzerinde seyir halindeki bir kamyonetin kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp şarampole devrilmesi sonucu gerçekleşen kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri müdahale etti. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Beyşehir ilçe merkezinde sabah saatlerinde meydana gelen, otomobil, motosiklet ve elektrikli bisikletin karıştığı iki ayrı kazada 3 kişi yaralandı; yaralılardan 1’i yaya olarak bildirildi.

Beyşehir-Konya Kara yolu Doğanbey Mahallesinde iki aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Beyşehir-Konya Kara yolunun 35. kilometresinde ise bir otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazılarla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma ve tahkikat başlatıldı.

Kaynak: FM

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YAĞIŞLI HAVA SONUCU 5 AYRI NOKTADA MEYDANA GELEN TRAFİK...

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YAĞIŞLI HAVA SONUCU 5 AYRI NOKTADA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA TOPLAM 10 KİŞİ YARALANDI.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YAĞIŞLI HAVA SONUCU 5 AYRI NOKTADA MEYDANA GELEN TRAFİK...

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Murat Alparslan ve Serap Gündüz'ün Düğün Töreni
2
İlkadım'da Mali Disiplin: İhsan Kurnaz'tan 'Borçsuz Belediye' Sözü
3
Savaş Foto Muhabiri Nish Nalbandian Foton Muğla'da
4
Bolu'da D-100'de Üç Servis Midibüsü Çarpıştı: 11 Yaralı
5
Çamardı Dondurma Festivali: Yöresel Patatesli, Elmalı ve Köfterli Lezzetler Öne Çıktı
6
Bilecik'te Keloğlan Parkı Yenileniyor: Atıl Alanlar Modern Sosyal Alanlara Dönüşüyor
7
Doç. Dr. Hatice Mine Çakmak: Her Kan Bağışı Bir Lösemili Çocuğa Hayat Verir

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi