Beyşehir'de Yağışta 5 Trafik Kazası: 10 Yaralı

Beyşehir'de Yağışlı Havada 5 Ayrı Trafik Kazası: 10 Yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde etkili olan yağışlı hava koşullarında meydana gelen 5 ayrı trafik kazasında toplam 10 kişi yaralandı.

Kazaların Ayrıntıları

Beyşehir-Antalya Kara yolu üzerinde seyir halindeki bir kamyonetin kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp şarampole devrilmesi sonucu gerçekleşen kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri müdahale etti. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Beyşehir ilçe merkezinde sabah saatlerinde meydana gelen, otomobil, motosiklet ve elektrikli bisikletin karıştığı iki ayrı kazada 3 kişi yaralandı; yaralılardan 1’i yaya olarak bildirildi.

Beyşehir-Konya Kara yolu Doğanbey Mahallesinde iki aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Beyşehir-Konya Kara yolunun 35. kilometresinde ise bir otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazılarla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma ve tahkikat başlatıldı.

