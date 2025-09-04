DOLAR
Beyta Baskını (Nablus): 18 Yaşındaki Genç Gerçek Mermiyle Yaralandı

Beyta'da düzenlenen baskında 18 yaşındaki bir genç elinden gerçek mermiyle yaralandı; iki çocuk darp edildi, çok sayıda eve baskın yapıldı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 23:42
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 23:42
Beyta Baskını (Nablus): 18 Yaşındaki Genç Gerçek Mermiyle Yaralandı

Beyta Baskını (Nablus): 18 Yaşındaki Genç Gerçek Mermiyle Yaralandı

Batı Şeria’nın kuzeyinde yeni gerginlik

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Beyta beldesine düzenlediği baskında Filistinli bir çocuk yaralandı, 2'si darp edildi.

Filistin Kızılayı yaptığı açıklamada ekiplerinin "Beyta beldesine düzenlenen baskın sırasında, elinden gerçek mermiyle yaralanan 18 yaşındaki bir gence müdahale ettiği" bilgisini paylaştı.

Yerel kaynaklara göre, İsrail güçleri beldenin Garbiyye Mahallesinde konuşlanarak gerçek mermi ve ses bombası kullandı ve alıkoydukları iki çocuğu darp etti.

Ayrıca, İsrail güçlerinin çok sayıda eve baskın düzenleyerek arama yaptığı ve evlerdeki eşyaları tahrip ettiği bildirildi.

