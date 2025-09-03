Bezalel Smotrich: Batı Şeria'nın %82'si İlhak Edilsin

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı, Tel Aviv yönetimine geniş kapsamlı ilhak çağrısı yaptı

Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'daki boş arazilerin tamamının ilhak edilmesi çağrısını yineledi. Yerel basında yer alan habere göre Smotrich, söz konusu boş arazilerin Batı Şeria'nın yüz ölçümünün yüzde 82'sine denk geldiğini belirtti.

Smotrich, açıklamasında Filistin Devleti'nin kurulmasına izin verilmeyeceğini savunarak Filistin yönetimini açıkça tehdit etti. Aşırı sağcı Bakan, Filistin yönetimini 'başını kaldırması halinde Hamas gibi yok edecekleri' sözleriyle uyardı.

Uzun süredir Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilere verdiği destekle öne çıkan Smotrich, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya Batı Şeria'daki boş arazilerin tamamının İsrail'e ilhak edilmesi çağrısında bulundu.

Haberde, Fransa ve Belçika başta olmak üzere bazı ülkelerin Filistin Devleti'ni tanıyacağını duyurması üzerine Tel Aviv yönetiminin Batı Şeria'yı ilhak tehdidini masaya sürdüğü ifade edildi.

İsrail basını ayrıca, Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın geçen ay sonunda Washington'da görüştüğü ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'ya, Tel Aviv yönetiminin gelecek aylarda işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhaka hazırlandığını ilettiğini aktardı.

Haberde son olarak, İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da, gasbedilen Filistin toprakları üzerinde 250'ye yakın yasa dışı yerleşim birimi bulunduğu hatırlatıldı.