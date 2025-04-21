'Bi Umut' filminin çekimleri, Antalya'nın güzel atmosferinde başladı. Film, hastanede tesadüfen karşılaştığı konuşamayan, yürüyemeyen ve felçli bir Rus gence 10 yıl boyunca annelik yapan Gülsüm Kabadayı'nın azmi ve fedakarlığını anlatıyor.

Filmde uzun bir aradan sonra yeniden izleyici karşısına çıkacak olan Arzum Onan, Gülsüm Kabadayı'nın zorlayıcı yolculuğunda ona destek olan yakın arkadaşı Fatma karakterini canlandırıyor. Usta oyuncu Hülya Duyar ise doktorların umudunu kestiği hasta gence sahip çıkan Gülsüm'ü canlandırıyor.

Filmin sürprizlerinden biri, Rus oyuncu Leon Kemstach’ın Umut karakteriyle Türk izleyicisiyle buluşması. Ayrıca, Gülsüm Kabadayı'nın oğulları olarak Celal Öztürk, Hayat Van Eck ve Gürberk Polat rol alıyor.

**Diğer oyuncular** arasında Fikret Kuşkan, Yüsra Geyik, Mehmet Esen, Füsun Kostak, Necmi Yapıcı, Anna Andrusenko, Bora Kırkım, Yağız Terzi, Birce Bircan ve Levent Ülgen de bulunuyor.

Yönetmenliğini Gökhan Arı'nın üstlendiği film, senaryosuyla Mert Dikmen ve Mustafa Uslu imzasını taşırken, yapımcılığını NBU Gold AŞ, Rumble Medya ve Dijital Sanatlar gerçekleştiriyor.

Gülsüm Kabadayı'nın yaşadığı Antalya'da başlayan çekimlerin ileriki haftalarda Rusya'da devam etmesi planlanıyor. İzleyicileri 2025 yılı sonunda buluşturması beklenen bu dokunaklı film, izlenmeye değer hikayesiyle adından söz ettirecek.

Hastanede tesadüfen karşılaştığı, kimliği belirsiz konuşamayan, yürüyemeyen, felçli bir Rus gence 10 yıl boyunca annelik yapan Gülsüm Kabadayı'nın fedakarlığını anlatan "Bi Umut" filminin çekimleri Antalya'da başladı. Filmde Gülsüm Kabadayı'ya oyuncu Hülya Duyar (sağda) ve Kabadayı'nın yakın dostlarından "Fatma"yı Arzum Onan (solda) canlandırıyor.

Hastanede tesadüfen karşılaştığı, kimliği belirsiz konuşamayan, yürüyemeyen, felçli bir Rus gence 10 yıl boyunca annelik yapan Gülsüm Kabadayı'nın fedakarlığını anlatan "Bi Umut" filminin çekimleri Antalya'da başladı. Filmde Gülsüm Kabadayı'ya oyuncu Hülya Duyar (sağda) ve Kabadayı'nın yakın dostlarından "Fatma"yı Arzum Onan (solda) canlandırıyor.