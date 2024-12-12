Biden, Affettiği Oğluyla Gündemde: 39 Kişiye Daha Af

Oğlunu Affettiği İçin Tepkilerin Hedefinde: Biden'dan 39 Kişiye Af

ABD Başkanı Joe Biden, oğlu Hunter Biden'ı affettiği için yoğun eleştirilerle karşılaşmasına rağmen, cezaevinden tahliye edilen yaklaşık 1500 kişinin cezasını hafifletti. Kovid-19 pandemisi sırasında ev hapsine alınan bu bireylerin yanı sıra, şiddet içermeyen suçlardan hüküm giymiş 39 Amerikalıyı da affetti.

Biden'ın Açıklamaları

Biden, af kararını açıklarken, "ABD, olasılık ve ikinci şans vaadi üzerine inşa edildi. Başkan olarak, pişmanlık ve rehabilitasyon gösteren insanlara merhamet gösterme ayrıcalığına sahibim" ifadelerini kullandı. Ayrıca, özellikle uyuşturucu suçlarından hüküm giyenler için ceza eşitsizliklerini gidermek adına atılan adımlar hakkında bilgi verdi.

Özellikle Uyuşturucu Suçluları İçin Af

Alınan karar doğrultusunda, Biden, Kovid-19 döneminde cezaevinden tahliye edilen ve ev hapsine alınan 1500 kişiye yönelik uygulanacak af ile birlikte, bu süreçte şiddet içermeyen suçlardan hüküm giymiş 39 kişiyi de affetti. Beyaz Saray yetkilileri, affedilenlerin hayatlarını değiştirdiğini vurguladı.

Tepkiler ve Gelecek Adımlar

Oğlunu affettiği için eleştirilen Biden, önümüzdeki dönemde daha fazla af dilekçesi inceleyeceğini duyurdu. Bunun yanı sıra, Cumhuriyetçilerin süreci kendi çıkarlarına göre siyasileştirdiğini savundu. Biden, 2 Aralık tarihinde oğlu Hunter Biden için af yetkisini kullanmıştı.