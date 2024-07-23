Biden, Başkanlık Yarışından Çekilişinin Ardından Halka Hitap Edecek

Başkan Biden, İlk Kez Halka Hitap Edecek

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık yarışından çekilmesinin ardından Çarşamba akşamı yerel saatle 20.00'da (TSİ 03.00) Oval Ofis'ten halka seslenecek.

Önemli Açıklamalar Bekleniyor

Biden, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı duyuruda, "Yarın akşam halkı, önümüzdeki süreçle ilgili bilgilendirmek için kameralar karşısında olacağım" dedi.

Sağlık Durumu Hakkında Tartışmalar

Günlerdir ABD medyasında ve sosyal medyada Biden'ın sağlık durumu üzerine pek çok spekülasyon yapılmıştı. Bazı kişiler, Biden'ın sağlığının yeterince iyi olmadığını iddia ettiler.

Kovid-19 ve Yarıştan Çekilme Süreci

Başkan Biden, 17 Temmuz tarihinde COVID-19'a yakalanmıştı ve ardından Delaware'de izole olmuştu. 21 Temmuz'da yaptığı açıklamada, başkanlık yarışından çekildiğini ve Kamala Harris'i kendi yerine önerdiğini duyurdu.

Rutin Çalışmalara Dönüş

Biden, dün Beyaz Saray'a dönerek rutin çalışmalarına başladı ve halkla paylaşacağı önemli mesajlarını hazırlamaya koyuldu.