Biden, California Yangınlarına Ek Federal Yardım Duyurdu

ABD Başkanı Biden, California'daki yangınlar için ek federal yardım yapacağını açıkladı. 180 gün boyunca destek sağlanacak.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 11:32
Biden, California Yangınlarına Ek Federal Yardım Duyurdu

Biden'dan California Yangınlarına Destek

ABD Başkanı Joe Biden, Los Angeles ve çevresinde 8 gündür devam eden yangınlar için California eyaletine ek federal yardım yapılacağını duyurdu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın acil durum çalışmaları için ek afet yardımlarını onayladığı belirtildi.

Yardım paketi, federal destek niteliğinde olup enkaz kaldırma ve acil durum önlemleri gibi faaliyetler için sağlanan fonları içermektedir. Bu ek yardım, daha önceki 6 aylık yardım süresine de katkı sağlayacak.

Federal Destek ve Yangın Kontrolü

Biden, acil durum yetkilileriyle yaptığı toplantıda, "Federal hükümet önümüzdeki 180 gün boyunca itfaiyecilerin fazla mesai ücreti, enkaz kaldırma ve geçici barınaklar gibi masrafların tamamını karşılayacak olsa da Los Angeles'ı eski haline getirmek on milyarlarca dolara mal olacak." dedi.

Yangınların kontrolü konusunda ise, Palisades'teki yangının %14, Pasadena'daki yangının %33, Sylmar'daki yangının %95 ve Ventura'daki yangının %100 oranında kontrol altına alındığı bilgileri paylaşıldı. Biden, bu gelişmelerin "bir ilerleme" olduğunu vurguladı.

Yangınlardan Etkilenenlere Yardım

Biden, yangınlardan etkilenen kişilere bir defaya mahsus 770 dolar ödeme yapılacağını belirtti. Yangınlardan etkilenen yaklaşık 6 bin kişinin bu yardıma kayıt yaptırdığı kaydedildi. "5,1 milyon dolar dağıtıldı. Yangından etkilenen herkesi yardım almaya teşvik ediyorum." şeklinde konuştu.

Oscar Ödülleri ve Gözaltılar

California'daki yangınlar nedeniyle Oscar Ödülleri tekrar ertelendi. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, ödüllerin 23 Ocak'ta sanal ortamdaki açıklamalarının yapılacağını duyurdu.

Güney California'da artan izinsiz dron uçuşları sonrası gözaltılar da gerçekleştirildi. Los Angeles İdari Bölge Şerifi Robert Luna, Yangınlarla ilgili yaptığı açıklamada, Eaton bölgesinde 30 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini belirtti.

Yangınların Bilançosu

Los Angeles'ın değişik bölgelerindeki yangınlarda >37 bin dönümden fazla alan kül oldu, 24 kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık 150 bin kişiye tahliye emri verildi. Yangınlar nedeniyle **12 binden fazla** yapı hasar gördü ya da kullanılamaz hale geldi. Toplam hasar ve ekonomik kaybın **250 milyar** ile **275 milyar** dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.

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