Biden, Çin, Rusya ve İran'ı Hedef Alarak İttifakları Güçlendirdi

Biden, Dış Politika Değerlendirmesi Yaptı

ABD Başkanı Joe Biden, dış politikayı ele aldığı bir konuşmada, müttefiklerle ilişkileri güçlendirdiklerini, Çin ile rekabette önemli adımlar attıklarını ve Rusya ile İran'ı zayıflattıklarını savundu.

Müttefiklerle İttifak

Biden, Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlediği basın brifinginde, dört yıllık dış politika mirasının detaylarını paylaştı. Kurumsal diplomasi, dış politika öncelikleri ve mevcut durumu değerlendirirken, dış politika ekibiyle birlikte başarılı olduklarına dikkat çekti.

Çin Rekabeti ve Stratejik Konum

Biden, Çin ile rekabette daha iyi bir stratejik konumda olduklarını ifade ederek, “Çoğu tahmine göre, Çin ekonomisinin bizim ekonomimizi 2030 yılına kadar geçmesi kaçınılmaz. Ancak biz buna 'hayır' diyoruz.” şeklinde konuştu. Özellikle yapay zeka ve yarı iletken gibi gelişmiş teknolojilerde rekabet ettiklerini belirtti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na Destek

Savaş süresince Ukrayna'ya verdikleri destekten bahseden Biden, “(Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) Putin, Ukrayna'yı işgal ettiğinde Kiev'i birkaç günde ele geçireceğini sanıyordu. Ancak gerçek şu ki, savaşın başından beri Kiev'in merkezinde duran tek kişi benim.” dedi.

İran'ın Zayıflığı

Orta Doğu'daki güncel durumu da inceleyen Biden, İsrail'e verdikleri desteği vurgulayarak, “İran, onlarca yıldır olmadığı kadar zayıf durumda.” ifadelerini kullandı. İran’ın Suriye ve Lübnan tarafındaki etkilerinin ciddi şekilde azaldığını belirtti.

Biden, yeni yönetimin Orta Doğu'daki durumları hassas bir şekilde takip etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.