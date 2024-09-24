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Biden'dan Birleşmiş Milletler'e Daha Güçlü Olma Çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşmesinde, 21. yüzyıl sorunlarına etkili çözümler için güçlü bir BM gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 21:49
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 21:49
Biden'dan Birleşmiş Milletler'e Daha Güçlü Olma Çağrısı

ABD Başkanı Biden'dan BM'ye Önemli Mesaj

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gerçekleştirdiği görüşmede, 21. yüzyılın karşılaştığı sorunlar için "daha etkili ve güçlü bir BM'ye ihtiyaç olduğunu" vurguladı.

New York'taki Görüşmeler

New York'ta yapılan BM Genel Kurul toplantıları sırasında gerçekleşen bu görüşmede, Biden ve Guterres, ABD ile BM'nin uluslararası meselelerde iş birliği yapmaya devam edeceği mesajını paylaştı.

Küresel Sorunlarla Mücadele

Biden, ABD'nin uluslararası ilkelere bağlı kalarak küresel sorunların çözümüne yönelik çalışmalarına devam edeceğini belirtti. Yoksullukla mücadele, uluslararası güvenlik sorunları gibi konularda Guterres ile fikir alışverişinde bulundu.

BM'nin Rolünün Önemi

Açıklamada, "Başkan Biden ayrıca, 21. yüzyılın meydan okumalarıyla mücadele etmek için daha etkin ve güçlü bir BM gerekliliğinin altını çizdi" ifadelerine yer verildi. Biden, küresel sorunların çözümünde ABD'nin müttefikleriyle işbirliğine devam edeceği mesajını verdi.

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