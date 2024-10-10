Biden'dan Kongre'ye Acil Bütçe Çağrısı

Joe Biden'dan Acil Bütçe Talebi

ABD Başkanı Joe Biden, Helene ve Milton kasırgalarının etkilediği bölgelerdeki toparlanma için acil ilave bütçe talep etti.

Afet Bölgelerine Destek Çağrısı

Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, afet bölgelerine yapılacak yardımların önemine vurgu yaptı. Yetkililerle koordineli bir çaba içinde olduklarını belirten Biden, "Afet bölgelerindeki iyileşme için ilave bütçeye ihtiyaç var," dedi.

Kongre Üyelerine Çağrı

Biden, seçimden önce Kongre'nin toplanarak acil ihtiyaçlar üzerinde yoğunlaşması gerektiğini ifade etti. "Kongre geri dönmeli ve acil ihtiyaçlar konusunu hızlı bir şekilde ele almalı," şeklinde konuştu. Ayrıca, afet bölgelerindeki yeniden inşa çalışmaları için de büyük bir bütçenin gerekli olduğunu ekledi.

Temsilciler Meclisi'nden Tepki

Ancak, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, seçimlerden önce Meclis'in toplanmasının zor olduğunu belirtti. Johnson, gereken bütçenin seçimlerden sonra gündeme alınabileceğini ifade etti.

Kasırganın Etkileri

Florida'daki Siesta Key bölgesini etkileyen Milton Kasırgası, 3 milyondan fazla kişiyi elektriksiz bırakmıştı. Kasırga, karaya vurduktan sonra şiddetini kademeli olarak kaybederek 1. kategoriye düşmüştü.