DOLAR
34,12 0,04%
EURO
38,1 -0,3%
ALTIN
2.907,96 -0,84%
BITCOIN
2.166.006,18 -0,15%

Biden'dan Orta Doğu'ya Diplomatik Çözüm Çağrısı

Biden, İsrail ve Hizbullah arasındaki gerilimde diplomatik çözümün önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 18:58
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 18:58
Biden'dan Orta Doğu'ya Diplomatik Çözüm Çağrısı

Biden'dan Diplomatik Çözüm Vurgusu

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile Hizbullah arasındaki artan gerilim hakkında diplomatik bir çözüm çağrısında bulundu.

"Kapsamlı Bir Savaş Kimsenin İhtiyaçlarını Karşılamaz"

Biden, "Tansiyon yükselmiş olsa da kapsamlı bir savaş kimsenin çıkarına değil, diplomatik bir çözüm halen mümkün, hatta sürdürülebilir güvenlik için kalan tek yoldur." ifadelerini kullandı.

İşkencenin Faturası Gazze'deki Masum Sivillere"

Biden, Gazze'deki sivillerin zorlu günler geçirdiğini belirtti ve "Gazze'deki masum siviller de cehennemi yaşıyor." açıklamasında bulundu. Gazze'de bir ateşkese ulaşılması gerektiğini vurguladı.

Batı Şeria'daki Durum

Biden, işgal altındaki Batı Şeria'da artan saldırılara değinerek, "İki devletli çözüm ile altında hem Filistin halkı kendi geleceğini belirleyebilir hem de İsrail'in güvenliği sağlanabilir." dedi.

Ukrayna Krizine Yaklaşım

Biden, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili olarak, Ukrayna'nın hala özgür olduğunu belirtti ve ABD'nin desteğinin süreceğini ifade etti.

Sudan'daki İnsani Kriz

Biden, Sudan'daki çatışmaları ve 8 milyon insanı tehdit eden kıtlığı gündeme getirerek, "Sudan halkına insani yardımları bloke etmeyi bırakın ve bu savaşı şimdi durdurun." şeklinde konuştu.

Çin ile Rekabet

Biden, ABD-Çin rekabetinin sorumlu bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini belirtirken, Hint-Pasifik bölgesindeki ittifakların diğer ülkelerle bir çatışmaya yol açmaması gerektiğinin altını çizdi.

İLGİLİ HABERLER

MEB 30 Bin Temizlik Personeli Alımı Başvuruları Başladı! Bu İllerde Yaşayanlara Müjde: İşte Başvuru Şartları

Elektrik, telefon, su, doğalgaz! Faturalara 2300 TL destek! Başvurana veriliyor

Eline attığın sepette kalacak! 16'lı 79 TL ile cepler şenlenecek

Herkes Ocak ayını bekliyordu.. Asgari ücrete 3. zam! Toplam 35 bin lira açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uşak'ta Trafik Kazası: Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti
2
Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme: Ahırdan Çıkan İzmaritler DNA İncelemesine Gönderildi
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Kritik Çağrı
4
Harris ve Trump Başarılı Yarışta Eşitlik İçinde
5
Yunanistan'da Deniz Yüzeyi Sıcaklığı 1991-2020 Döneminde 1.5 Derece Arttı
6
İsrail Savunma Bakanı Kara Tatbikatını İzledi
7
Kayseri'de Hırsızlık Zanlısı Güvenlik Kameraları ile Yakalandı

KPSS 60 Puan Yeterli! O Belediyede Memur Alımı Başvuruları Başladı: İşte Başvuru Detayları

Reeder ReeV Fancy Özellikleri ve Fiyatı Tanıtıldı: Yerli Elektrikli Otomobil Yollara Çıkıyor!

MEB 30 Bin Temizlik Personeli Alımı Başvuruları Başladı! Bu İllerde Yaşayanlara Müjde: İşte Başvuru Şartları

25 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Ocak 2025’te Zam ve Refah Payı Müjdesi! Enflasyon Zammı ve Taban Aylık Artışı Yolda

2023 Model Fiat Marka Otomobil İcradan Uygun Fiyattan Satışa Çıkarıldı! İşte Ayrıntılar

İŞKUR Yeni TYP Personel Alımları Yayımlandı! Farklı İl ve İlçelerdeki Kaymakamlık, Belediye ve Okullara TYP Personel Alınacak

1 milyon TL kredi akıllara zarar gelecek! Faizler 3'ten düştü, herkes akın edecek

Herkes Ocak ayını bekliyordu.. Asgari ücrete 3. zam! Toplam 35 bin lira açıklandı

Elektrik, telefon, su, doğalgaz! Faturalara 2300 TL destek! Başvurana veriliyor

29 Eylül’e kadar gitmeyen 8.087 TL kaybedecek! Son 6 gün uyarı sinyali verildi

Eline attığın sepette kalacak! 16'lı 79 TL ile cepler şenlenecek