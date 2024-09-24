Biden'dan Orta Doğu'ya Diplomatik Çözüm Çağrısı

Biden'dan Diplomatik Çözüm Vurgusu

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile Hizbullah arasındaki artan gerilim hakkında diplomatik bir çözüm çağrısında bulundu.

"Kapsamlı Bir Savaş Kimsenin İhtiyaçlarını Karşılamaz"

Biden, "Tansiyon yükselmiş olsa da kapsamlı bir savaş kimsenin çıkarına değil, diplomatik bir çözüm halen mümkün, hatta sürdürülebilir güvenlik için kalan tek yoldur." ifadelerini kullandı.

İşkencenin Faturası Gazze'deki Masum Sivillere"

Biden, Gazze'deki sivillerin zorlu günler geçirdiğini belirtti ve "Gazze'deki masum siviller de cehennemi yaşıyor." açıklamasında bulundu. Gazze'de bir ateşkese ulaşılması gerektiğini vurguladı.

Batı Şeria'daki Durum

Biden, işgal altındaki Batı Şeria'da artan saldırılara değinerek, "İki devletli çözüm ile altında hem Filistin halkı kendi geleceğini belirleyebilir hem de İsrail'in güvenliği sağlanabilir." dedi.

Ukrayna Krizine Yaklaşım

Biden, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili olarak, Ukrayna'nın hala özgür olduğunu belirtti ve ABD'nin desteğinin süreceğini ifade etti.

Sudan'daki İnsani Kriz

Biden, Sudan'daki çatışmaları ve 8 milyon insanı tehdit eden kıtlığı gündeme getirerek, "Sudan halkına insani yardımları bloke etmeyi bırakın ve bu savaşı şimdi durdurun." şeklinde konuştu.

Çin ile Rekabet

Biden, ABD-Çin rekabetinin sorumlu bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini belirtirken, Hint-Pasifik bölgesindeki ittifakların diğer ülkelerle bir çatışmaya yol açmaması gerektiğinin altını çizdi.